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    26 Haziran Pazar 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 26.06.2022 - 13:25
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    26 Haziran Pazar 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    Futbol Gürcistan Erovnuli Liga Lokomotif Tiflis - Telavi takımları karşı karşıya geliyor. 26.06.2022 | Pazar günü saat 17:00 ile başlayacak müsabaka, Gürcistan Erovmuli Liga Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

    Futbol Hazırlık Maçı Yverdon - Dinamo Kiev takımları karşı karşıya geliyor. 26.06.2022 | Pazar günü saat 17:00 ile başlayacak müsabaka, Dinamo TV Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

    Futbol MLS Los Angeles FC - NY Red Bulls takımları karşı karşıya geliyor. 26.06.2022 | Pazar günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanacak.

    Futbol Akdeniz Oyunları Yunanistan - Türkiye takımları karşı karşıya geliyor. 26.06.2022 | Pazar günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, TRT Spor aracılığıyla naklen yayınlanacak.


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