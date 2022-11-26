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    26 KASIM 2022 MAÇ TAKVİMİ: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 26.11.2022 - 14:22
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    26 KASIM 2022 MAÇ TAKVİMİ: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Ayrıca Dünya Kupası heyecanı da devam ediyor. Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine ulaşmak istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    Dünya Kupası

    13:00 Tunus - Avusturalya (TRT 1)

    16:00 Polonya - Suudi Arabistan (TRT 1)

    19:00 Fransa - Danimarka (TRT 1)

    22:00 Arjantin - Meksika (TRT 1)


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