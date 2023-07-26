26 TEMMUZ 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?
12:00 Trabzonspor - Triglav Kranj Hazırlık Maçı Yayın Yok
13:30 Bayern Münih - Manchester City Hazırlık Maçı Yayın Yok
14:30 Lion City - Tottenham Hazırlık Maçı Yayın Yok
15:00 Getafe - Reims Hazırlık Maçı Getafe Youtube
17:00 Sivasspor - Ümraniyespor Hazırlık Maçı Yayın Yok
17:00 Bordeaux - GOAL FC Hazırlık Maçı Bordeaux Youtube
18:00 Kayserispor - Gençlerbirliği Hazırlık Maçı Yayın Yok
18:00 Lille - Le Havre Hazırlık Maçı Lille Youtube
18:00 Atalanta - Pro Vercelli Hazırlık Maçı Atalanta Youtube
19:00 Espanyol - Las Palmas Hazırlık Maçı S Sport Plus S Sport 2
19:00 Monchengladbach - Ingolstadt Hazırlık Maçı Borussia Mönchengladbach Youtube
19:00 Spezia - Bochum Hazırlık Maçı Bochum Youtube
19:30 Sturm Graz - Strasbourg Hazırlık Maçı SK Sturm. TV Youtube
21:00 Fenerbahçe - Zimbru Chisinau UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme S Sport Plus
21:00 Kizilyildiz - Fiorentina Hazırlık Maçı Yayın Yok
21:15 Rakow Czestochowa - Karabağ UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme CBC Sport
21:45 Rangers - Olympiakos Hazırlık Maçı Yayın Yok
22:00 Braga - Roma Hazırlık Maçı Yayın Yok