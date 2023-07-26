26 TEMMUZ 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

12:00 Trabzonspor - Triglav Kranj Hazırlık Maçı Yayın Yok

13:30 Bayern Münih - Manchester City Hazırlık Maçı Yayın Yok

14:30 Lion City - Tottenham Hazırlık Maçı Yayın Yok

15:00 Getafe - Reims Hazırlık Maçı Getafe Youtube

17:00 Sivasspor - Ümraniyespor Hazırlık Maçı Yayın Yok

17:00 Bordeaux - GOAL FC Hazırlık Maçı Bordeaux Youtube

18:00 Kayserispor - Gençlerbirliği Hazırlık Maçı Yayın Yok

18:00 Lille - Le Havre Hazırlık Maçı Lille Youtube

18:00 Atalanta - Pro Vercelli Hazırlık Maçı Atalanta Youtube

19:00 Espanyol - Las Palmas Hazırlık Maçı S Sport Plus S Sport 2

19:00 Monchengladbach - Ingolstadt Hazırlık Maçı Borussia Mönchengladbach Youtube

19:00 Spezia - Bochum Hazırlık Maçı Bochum Youtube

19:30 Sturm Graz - Strasbourg Hazırlık Maçı SK Sturm. TV Youtube

21:00 Fenerbahçe - Zimbru Chisinau UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme S Sport Plus

21:00 Kizilyildiz - Fiorentina Hazırlık Maçı Yayın Yok

21:15 Rakow Czestochowa - Karabağ UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme CBC Sport

21:45 Rangers - Olympiakos Hazırlık Maçı Yayın Yok

22:00 Braga - Roma Hazırlık Maçı Yayın Yok