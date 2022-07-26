26 Temmuz Salı 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

26 Temmuz Salı 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

Futbol Hazırlık Maçı Beşiktaş - Alaves takımları karşı karşıya geliyor. 26.07.2022 | Salı günü saat 20:00 ile başlayacak müsabaka, Smart Spor HD, Spor Smart aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı Ajax - Shakhtar takımları karşı karşıya geliyor. 26.07.2022 | Salı günü saat 21:00 ile başlayacak müsabaka, Ajax Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol UEFA Kadinlar Avrupa Şampiyonasi İngiltere - İsveç takımları karşı karşıya geliyor. 26.07.2022 | Salı günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, TRT Spor, UEFA.tv aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Hazırlık Maçı Benfica - Newcastle takımları karşı karşıya geliyor. 26.07.2022 | Salı günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, Yayın Yok aracılığıyla naklen yayınlanacak.