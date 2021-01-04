Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz haftayı bay geçen Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Kasımpaşa'da Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Haris Hajradinovic ve Gilbert Koomson lie cezalı Aytaç Kara Fenerbahçe karşısında yerini alamayacak.

Fenerbahçe'de ise Tolga Ciğerci ile Diego Perotti, Kasımpaşa deplasmanında oynayamayacak. Ayrıca koronavirüse yakalanan Caner Erkin ve Serdar Aziz, bu önemli deplasmanda yer alamayacak. Hastalık dönemini yeni atlatan Ozan Tufan ve Luiz Gustavo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa

Ertuğrul

Hadergjonaj

Sadiku

Brecka

Haddadi

Tirpan

Varga

Yusuf

Alan

Anıl

Hodzic

Fenerbahçe

Altay

Nazım

Sadık

Tisserand

Novak

Mert Hakan

Sosa

Valencia

Pelkas

Thiam

Cisse