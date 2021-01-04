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Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 04.01.2021 - 08:40
Geçtiğimiz haftayı bay geçen Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Kasımpaşa'da Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Haris Hajradinovic ve Gilbert Koomson lie cezalı Aytaç Kara Fenerbahçe karşısında yerini alamayacak.
Fenerbahçe'de ise Tolga Ciğerci ile Diego Perotti, Kasımpaşa deplasmanında oynayamayacak. Ayrıca koronavirüse yakalanan Caner Erkin ve Serdar Aziz, bu önemli deplasmanda yer alamayacak. Hastalık dönemini yeni atlatan Ozan Tufan ve Luiz Gustavo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa
Ertuğrul
Hadergjonaj
Sadiku
Brecka
Haddadi
Tirpan
Varga
Yusuf
Alan
Anıl
Hodzic
Fenerbahçe
Altay
Nazım
Sadık
Tisserand
Novak
Mert Hakan
Sosa
Valencia
Pelkas
Thiam
Cisse