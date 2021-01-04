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    Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 08:40
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    Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Geçtiğimiz haftayı bay geçen Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

    Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Kasımpaşa'da Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Haris Hajradinovic ve Gilbert Koomson lie cezalı Aytaç Kara Fenerbahçe karşısında yerini alamayacak.

    Fenerbahçe'de ise Tolga Ciğerci ile Diego Perotti, Kasımpaşa deplasmanında oynayamayacak. Ayrıca koronavirüse yakalanan Caner Erkin ve Serdar Aziz, bu önemli deplasmanda yer alamayacak. Hastalık dönemini yeni atlatan Ozan Tufan ve Luiz Gustavo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Kasımpaşa

    Ertuğrul
    Hadergjonaj
    Sadiku
    Brecka
    Haddadi
    Tirpan
    Varga
    Yusuf
    Alan
    Anıl
    Hodzic

    Fenerbahçe

    Altay
    Nazım
    Sadık
    Tisserand
    Novak
    Mert Hakan
    Sosa
    Valencia
    Pelkas
    Thiam
    Cisse

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