Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş son hazırlık maçında, Sampdoria ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, hazırlık maçları oynamayı ihaml etmiyor.

Süper Lig'e hızlı bir giriş yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, yeni sezonda şampiyon olmanın hesaplarını yapıyor.

Transferlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, son hazırlık maçını Sampdoria ile yapacak.

Bu maçta yeni transferler denenirken Beşiktaş, taraftarı önünde kazanmak için mücadele verecek.

Maça gitmek isteyen taraftarlar ise "Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Peki,Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı..

Beşiktaş-Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta bu akşam oynanacak Beşiktaş-Sampdoria maçı saat 19.00'da başlayacak. TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Beşiktaş Vodafone Park'taki hazırlık maçına dörtlü savunma sistemi ile çıkacak.

Geri bölgedeki dörtlünün; Valentin Rosier, Romain Saiss, Emrecan Uzunhan ve Umut Meraş'tan oluşması bekleniyor. Orta üçlüde Gedson Fernandes, Salih Uçan, Emirhan İlkhan; ön üçlüde de Rachid Ghezzal, Wout Weghorst ve Jackson Muleka'nın olması planlanıyor.