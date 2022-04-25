Beşiktaş - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig2in 34. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Beşiktaş’ın stadında saat 20.30 başlayacak karşılaşmada hakem Yasin Kol, düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Ligde geçen hafta Giresunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı takım; 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgiyle 51 puan topladı.

Son haftaların formda takımı Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgiyle 44 puan elde etti.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Pjanic, Rıdvan, Ghezzal, N'Koudou, Batshuayi

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Doğucan, Fall, Hajradinovic, Ouanes, Tunay, Muleka