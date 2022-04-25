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Beşiktaş - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig2in 34. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
- 25.04.2022 - 08:44
Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Beşiktaş’ın stadında saat 20.30 başlayacak karşılaşmada hakem Yasin Kol, düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
Ligde geçen hafta Giresunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı takım; 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgiyle 51 puan topladı.
Son haftaların formda takımı Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgiyle 44 puan elde etti.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Pjanic, Rıdvan, Ghezzal, N'Koudou, Batshuayi
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Doğucan, Fall, Hajradinovic, Ouanes, Tunay, Muleka