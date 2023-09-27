27 EYLÜL 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

14:00 12 Bingölspor - Elazığ Karakoçan Ziraat Türkiye Kupasi ZTK A Spor

15:00 Yıldırımspor - İnegöl Kafkas Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Yayın Yok

15:00 Gölcükspor - Bartın PG Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Yayın Yok

15:00 Sapanca Gençlikspor - Darıca G.Birliği Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Yayın Yok

15:00 Ajax - Feyenoord Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk Exxen

17:30 Karşıyaka - Bergama Bld. Ziraat Türkiye Kupasi ZTK A Spor

19:00 Gagra - Shukura Kobuleti Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:30 Cagliari - Milan İtalya Serie A S Sport Plus CBC Sport S Sport 2

19:30 Empoli - Salernitana İtalya Serie A Yayın Yok

19:30 Verona - Atalanta İtalya Serie A S Sport Plus

19:45 PSV - G.A. Eagles Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk Exxen

20:00 Adana Demirspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Athletic Bilbao - Getafe İspanya La Liga S Sport Plus

20:00 Real Madrid - Las Palmas İspanya La Liga S Sport Plus S Sport

20:00 Villarreal - Girona İspanya La Liga Yayın Yok

21:45 Inter - Sassuolo İtalya Serie A S Sport Plus CBC Sport S Sport 2

21:45 Lazio - Torino İtalya Serie A Yayın Yok

21:45 Napoli - Udinese İtalya Serie A S Sport Plus

21:45 Wehen - Leipzig Almanya Kupasi DFB Pokal Smart Spor HD

22:30 Cadiz - Rayo Vallecano İspanya La Liga Yayın Yok

22:30 Valencia - Real Sociedad İspanya La Liga S Sport PlusS