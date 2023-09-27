27 EYLÜL 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?
14:00 12 Bingölspor - Elazığ Karakoçan Ziraat Türkiye Kupasi ZTK A Spor
15:00 Yıldırımspor - İnegöl Kafkas Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Yayın Yok
15:00 Gölcükspor - Bartın PG Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Yayın Yok
15:00 Sapanca Gençlikspor - Darıca G.Birliği Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Yayın Yok
15:00 Ajax - Feyenoord Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk Exxen
17:30 Karşıyaka - Bergama Bld. Ziraat Türkiye Kupasi ZTK A Spor
19:00 Gagra - Shukura Kobuleti Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:30 Cagliari - Milan İtalya Serie A S Sport Plus CBC Sport S Sport 2
19:30 Empoli - Salernitana İtalya Serie A Yayın Yok
19:30 Verona - Atalanta İtalya Serie A S Sport Plus
19:45 PSV - G.A. Eagles Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk Exxen
20:00 Adana Demirspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Athletic Bilbao - Getafe İspanya La Liga S Sport Plus
20:00 Real Madrid - Las Palmas İspanya La Liga S Sport Plus S Sport
20:00 Villarreal - Girona İspanya La Liga Yayın Yok
21:45 Inter - Sassuolo İtalya Serie A S Sport Plus CBC Sport S Sport 2
21:45 Lazio - Torino İtalya Serie A Yayın Yok
21:45 Napoli - Udinese İtalya Serie A S Sport Plus
21:45 Wehen - Leipzig Almanya Kupasi DFB Pokal Smart Spor HD
22:30 Cadiz - Rayo Vallecano İspanya La Liga Yayın Yok
22:30 Valencia - Real Sociedad İspanya La Liga S Sport PlusS