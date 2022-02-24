27. haftanın hakemleri açıklandı! İşte bu haftanın düdük çalacak isimleri

Süper Lig'de 27. hafta heyecanı başlarken, maçları yönetecek hakemler açıklandı. Bunun akabinde, "27. hafta maçlarının hakemleri kim?" sorusu gündeme geldi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızla devam ederken, Trabzonspor liderlik yarışından kopmuyor.

3 büyükleri geride bırakan Trabzonspor, şampiyonluk yarışında fark atmaya devam ediyor.

Süper Lig'de oynanan maçlar kadar, maçları yöneten hakemler ve aldıkları kararlar sıklıkla gündeme geliyor.

Hakemlerin kararları bazı takımlar tarafından beğenilmezken, bazı takımlar ise tartışmaya girmek istemiyor.

Bu kapsamda da bu hafta maç yönetecek hakemler belli oldu ve bu konuyla ilgili araştırma yapılmaya başlandı.

Peki, 27. hafta maçlarının hakemleri kim? İşte 27. haftada düdük çalacak olan hakemler...

27. HAFTANIN HAKEMLERİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, ligin 27'nci haftası ve görev alacak hakemler şu şekilde:

25 Şubat Cuma

20.00 Adana Demirspor - Fraport TAV Antalyaspor (Alper Ulusoy)

20.00 Trabzonspor - Yukatel Kayserispor (Erkan Özdamar)

26 Şubat Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir - VavaCars Fatih Karagümrük (Yasin Kol)

19:00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş (Sarper Barış Saka)

27 Şubat Pazar

13:30 GZT Giresunspor - Göztepe (Cüneyt Çakır)

13:30 Altay - Gaziantep FK (Yaşar Kemal Uğurlu)

16:00 Atakaş Hatayspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çağdaş Altay)

16:00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor (Volkan Bayarslan)

19:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)

28 Şubat Pazartesi

20:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Mete Kalkavan)