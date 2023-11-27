27 KASIM 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig
Başakşehir – Pendikspor | 20.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Sivasspor – Trabzonspor | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
Trendyol 1. Lig
Gençlerbirliği – Keçiörengücü | 20.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV
İtalya Serie A
Verona – Lecce | 20.30 | S Sport Plus, S Sport 2
Bologna – Torino | 22.45 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2
İspanya La Liga
Girona – Athletic Bilbao | 23.00 | S Sport Plus, S Sport
İngiltere Premier Lig
Fulham – Wolverhampton | 23.00 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV