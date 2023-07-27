27 TEMMUZ 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?
13:00 Al Nassr - Inter Hazırlık Maçı Yayın Yok
14:00 Atletico Madrid - K League Yıldızları Hazırlık Maçı Yayın Yok
14:00 RKC Waalwijk - Marsilya Hazırlık Maçı Yayın Yok
15:00 Racing Santander - Athletic Bilbao Hazırlık Maçı Athletic Bilbao Youtube
18:00 Pendikspor - Ankaragücü Hazırlık Maçı Yayın Yok
19:00 Gabala - Omonia UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme CBC Sport
20:00 Feyenoord - Villarreal Hazırlık Maçı Feyenoord Youtube
20:30 Cluj - Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme TV 8 Buçuk
21:00 Beşiktaş - Tirana UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme S Sport Plus
21:45 Nottingham Forest - Leeds United Hazırlık Maçı Yayın Yok
22:00 Zeljeznicar - Neftçi Bakü UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme CBC Sport