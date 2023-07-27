27 TEMMUZ 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

13:00 Al Nassr - Inter Hazırlık Maçı Yayın Yok

14:00 Atletico Madrid - K League Yıldızları Hazırlık Maçı Yayın Yok

14:00 RKC Waalwijk - Marsilya Hazırlık Maçı Yayın Yok

15:00 Racing Santander - Athletic Bilbao Hazırlık Maçı Athletic Bilbao Youtube

18:00 Pendikspor - Ankaragücü Hazırlık Maçı Yayın Yok

19:00 Gabala - Omonia UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme CBC Sport

20:00 Feyenoord - Villarreal Hazırlık Maçı Feyenoord Youtube

20:30 Cluj - Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme TV 8 Buçuk

21:00 Beşiktaş - Tirana UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme S Sport Plus

21:45 Nottingham Forest - Leeds United Hazırlık Maçı Yayın Yok

22:00 Zeljeznicar - Neftçi Bakü UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme CBC Sport