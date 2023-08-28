28 AĞUSTOS 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

19:30 Salernitana - Udinese İtalya Serie A S Sport Plus S Sport 2

20:30 Getafe - Alaves İspanya La Liga S Sport S Sport Plus

21:00 Giresunspor - Bandırmaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2

21:00 Al Hilal - El İttifak Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

21:00 Al Wehda - Al Ittihad Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

21:00 Adana Demirspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

21:45 Cagliari - Inter İtalya Serie A S Sport Plus S Sport 2

21:45 Annecy - St. Etienne Fransa Ligue 2 Bein Sports 4

22:15 Rio Ave - Porto Portekiz Liga NOS Smart Spor HD Spor Smart

22:30 Rayo Vallecano - Atletico Madrid İspanya La Liga S SportS Sport Plus