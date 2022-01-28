28 Ocak Cuma 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

28 Ocak Cuma 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor .

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13:00Galatasaray - TuzlasporHazırlık Maçı Yayın Yok

20:00 Istra 1961 - ND GoricaHırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV

21:00 Ajaccio - AuxerreFransa Ligue 2 Bilyoner TV

21:00 Caen - NiortFransa Ligue 2 Bilyoner TV

21:00 Dunkerque HB - Paris FCFransa Ligue 2 Bilyoner TV

21:00 Nimes - Valenciennes Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

22:0 0Lommel - Lierse Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV

22:45 Morton - Raith İskoçya Championship Bilyoner TV

22:45St.Truiden - Charleroi Belçika Pro League Bilyoner TV

22:45Huddersfield - Stoke İngiltere Championship Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00Valladolid - Sporting Gijonİspanya La Liga 2La Liga Youtube, Bilyoner TV