28 Temmuz Perşembe 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

28 Temmuz Perşembe 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

Futbol Hazırlık Maçı Ümraniyespor - Samgurali takımları karşı karşıya geliyor. 28.07.2022 | Perşembe günü saat 17:00 ile başlayacak müsabaka, Yayın Yok aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Netanya - M.Başakşehir takımları karşı karşıya geliyor. 28.07.2022 | Perşembe günü saat 19:45 ile başlayacak müsabaka, TRT Spor aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Neftçi Bakü - Aris takımları karşı karşıya geliyor. 28.07.2022 | Perşembe günü saat 20:00 ile başlayacak müsabaka, CBC Sport aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Konyaspor - BATE Borisov takımları karşı karşıya geliyor. 28.07.2022 | Perşembe günü saat 21:00 ile başlayacak müsabaka, A Spor aracılığıyla naklen yayınlanacak.