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    Başakşehir, Fatih Karagümrük'e de yenildi

    Başakşehir, Fatih Karagümrük'e de yenildi

    Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Başakşehir, Jimmy Durmaz'ın attığı golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2021 - 18:02
    • Güncelleme : 06.02.2021 - 18:05
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    Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmasında Aykut Kocaman'ın takımı Başakşehir ile Şenol Can'ın çalıştırdığı Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı

    GOL JİMMY DURMAZ'DAN

    Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fatih Karagümrük 1-0'lık skorla kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 52. dakikada Jimmy Durmaz kaydetti. Castro'nun pasında Hasan Ali'den seken topu ceza sahası içi sap çaprazda önünde bulan Ndao, müsait durumdaki Jimmy Durmaz'a doğru havalandırdı topu. O da yaptığı kafa vuruşuyla ağları buldu.

    Başakşehir, Fatih Karagümrük e de yenildi #1

    GIULIANO PENALTI KAÇIRDI

    Başakşehir'de Giuliano, 19. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamazken, Galatasaray maçının ardından üst üste iki maçta penaltı kaçırmış oldu.

    Alınan bu sonucun ardından Başakşehir 24 puanda kaldı ve 3 puan hasreti 6 maça yükseldi. Fatih Karagümrük ise 37 puana çıkarken yenilmezlik serisini 4 maça taşıdı.

    Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek. Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

    Başakşehir, Fatih Karagümrük e de yenildi #2

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