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    Galatasaray’dan Fatih Terim paylaşımı

    Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Fatih Terim’in sarı-kırmızılı takıma 8 Temmuz 1974’te attığı imzayı anmak amacıyla sarı-kırmızılılar sosyal medyada paylaşımda bulundu.
    • 08.07.2022 - 16:23
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    Galatasaray’dan Fatih Terim paylaşımı

    Fatih Terim’in sarı-kırmızılı ekibe attığı ilk imzanın yıl dönümü nedeniyle Galatasaray, Terim’e jest niteliğinde paylaşımda bulundu.

    Galatasaray, yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

    "Galatasaray efsanesi Fatih Terim'in kulübümüze ilk imzası. 8 Temmuz 1974. İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz."

    Galatasaray’dan Fatih Terim paylaşımı #1

    Fatih Terim'in kariyeri

    Teknik direktör olarak Galatasaray ile 8 Süper Lig başarısına sahip olan Terim, bunun yanında 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası ve 2000 yılında sarı-kırmızılı ekiple UEFA Kupası şampiyonluk başarısı elde etti.

    Oyuncu olarak ise 3 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı. Bununla birlikte İtalya’da gösterdiği başarılardan dolayı İtalya devleti tarafından verilen "Commendatore" nişanına sahip oldu.

    Galatasaray’dan Fatih Terim paylaşımı #2


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