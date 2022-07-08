Galatasaray’dan Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Fatih Terim’in sarı-kırmızılı takıma 8 Temmuz 1974’te attığı imzayı anmak amacıyla sarı-kırmızılılar sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Fatih Terim’in sarı-kırmızılı ekibe attığı ilk imzanın yıl dönümü nedeniyle Galatasaray, Terim’e jest niteliğinde paylaşımda bulundu.

Galatasaray, yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Galatasaray efsanesi Fatih Terim'in kulübümüze ilk imzası. 8 Temmuz 1974. İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz."





Fatih Terim'in kariyeri

Teknik direktör olarak Galatasaray ile 8 Süper Lig başarısına sahip olan Terim, bunun yanında 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası ve 2000 yılında sarı-kırmızılı ekiple UEFA Kupası şampiyonluk başarısı elde etti.

Oyuncu olarak ise 3 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı. Bununla birlikte İtalya’da gösterdiği başarılardan dolayı İtalya devleti tarafından verilen "Commendatore" nişanına sahip oldu.