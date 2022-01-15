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    Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Fenerbahçe Süper Lig'in 21. haftasında, deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 15.01.2022 - 18:05
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    Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek.

    Antalyaspor-Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

    Antalya Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

    İLK 11'LER

    Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Haji, Güray, Kudriashov, Poli, Fredy, Ghacha, Bünyamin, Veysel

    Fenerbahçe: Berke, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Osayi, Ferdi, Zajc, Sosa, Özil, İrfan, Rossi, Serdar Dursun


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