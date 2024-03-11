29 hafta sonunda Süper Lig'de en çok faul yapılan takımlar
ensonhaber.com

Süper Lig'de 29. hafta bu akşam oynanancak Gaziantep FK - Beşiktaş maçı haricinde sona erdi.

Galatasaray'ın 78, Fenerbahçe'nin 76 puan toplayarak şampiyonluk yarışında kıyasıya mücadele verdiği ligde alt sıralarda da takımlar küme düşmemek adına büyük çaba sarf ediyor.

Heyecanın devam ettiği Süper Lig'de bu sezon en çok faul yapılan takımları listelendi.

Faul yapılan takımlar sıralamasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında büyük fark gözden kaçmadı.

Süper Lig'de en çok faul yapılan takımlar şöyle:

1- Fenerbahçe - 444

2- Adana Demirspor - 426

3- Konyaspor - 406

4- Sivasspor - 405

5- Trabzonspor - 404

6- Başakşehir - 402

7- Alanyaspor - 393

8- Antalyaspor - 390

9- Fatih Karagümrük - 378

10- Rizespor - 370

11- Galatasaray - 368

12- Beşiktaş - 360

13- Gaziantep FK - 360

14- Kasımpaşa - 359

15- Pendikspor - 344

16- Ankaragücü - 335

17- İstanbulspor - 330

18- Samsunspor - 314

19- Hatayspor - 284

20- Kayserispor - 270