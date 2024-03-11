29 hafta sonunda Süper Lig'de en çok faul yapılan takımlar

Süper Lig'de 29. hafta bu akşam oynanancak Gaziantep FK - Beşiktaş maçı haricinde sona erdi.
Galatasaray'ın 78, Fenerbahçe'nin 76 puan toplayarak şampiyonluk yarışında kıyasıya mücadele verdiği ligde alt sıralarda da takımlar küme düşmemek adına büyük çaba sarf ediyor.
Heyecanın devam ettiği Süper Lig'de bu sezon en çok faul yapılan takımları listelendi.
Faul yapılan takımlar sıralamasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında büyük fark gözden kaçmadı.
Süper Lig'de en çok faul yapılan takımlar şöyle:
1- Fenerbahçe - 444
2- Adana Demirspor - 426
3- Konyaspor - 406
4- Sivasspor - 405
5- Trabzonspor - 404
6- Başakşehir - 402
7- Alanyaspor - 393
8- Antalyaspor - 390
9- Fatih Karagümrük - 378
10- Rizespor - 370
11- Galatasaray - 368
12- Beşiktaş - 360
13- Gaziantep FK - 360
14- Kasımpaşa - 359
15- Pendikspor - 344
16- Ankaragücü - 335
17- İstanbulspor - 330
18- Samsunspor - 314
19- Hatayspor - 284
20- Kayserispor - 270
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