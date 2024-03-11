Haberler



Futbol



29 hafta sonunda Süper Lig'de en çok faul yapılan takımlar

29 hafta sonunda Süper Lig'de en çok faul yapılan takımlar Süper Lig'de bu sezon en çok faul yapılan takımlar belli oldu. Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki fark ise dikkatlerden kaçmadı.