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    29 KASIM 2022 MAÇ TAKVİMİ: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?

    utbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 29.11.2022 - 10:17
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    29 KASIM 2022 MAÇ TAKVİMİ: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor. Ayrıca Dünya Kupası heyecanı da devam ediyor.

    Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine ulaşmak istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    DÜNYA KUPASI'NDA GÜNÜN PROGRAMI

    A Grubu: 18:00 Hollanda - Katar (TRT Spor)

    A Grubu: 18:00 Ekvador - Senegal (TRT 1)

    B Grubu: 22:00 Galler - İngiltere (TRT Spor Yıldız)

    B Grubu: 22:00 İran - ABD (TRT Spor)


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