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    Konyaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 09:08
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    Konyaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

    Konya Büyükşehir Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

    Süper Lig'de son iki maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, Konyaspor maçını da kazanarak galibiyet serisi yakalamaya çalışacak.

    Galatasaray, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda topladığı 35 puanla ligin 27. haftasını 12. sırada bitirdi.

    Ligde oynadığı maçların 14'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sını yitiren

    Konyaspor ise hanesine yazdırdığı 49 puanla 27. haftayı 2. sırada tamamladı.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.

    MUHTEMEL 11'LER

    Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Mpoku, Soner, Michalak, Bytyqi, Ahmed Hassan

    Galatasaray: Pena, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Omar, Pulgar, Taylan, Kerem, Berkan, Babel, Muhammed


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