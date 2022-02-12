Galatasaray - Kayserispor - CANLI SKOR

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor.

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46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 0-0 Kayserispor

42' Top Kayserisporlu oyuncuların ayağına gelince Galatasaray taraftarı yoğun ıslıkla takımına destek oluyor.

35' Ceza sahası dışında topu alan Taylan savunma arkasına sarkan Berkan'ı düşündü ama Onun vuruşu farklı şekilde auta gitti.

30' Sol kanattan topu alan Kerem şık çalımlarla ceza sahasına girdi ve pasını Gomis'e aktarmak istedi, yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi.

27' Sağ kanattan Babel bir kez daha topu aldı, karşısındaki Carole'den sıyrıldı ve içeriye doğru gönderdi ancak topu savunma karşıladı.

15' Sofiane Feghouli'nin kullandığı köşe vuruşunu savunma uzaklaştırdı.

11' Kayserispor'da sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.

10' Sol kanattan topu alan Kerem ceza yayı üzerindeki Sofiane Feghouli'ye verdi, onun karşı karşıya vuruşunda kaleci Bilal gole izin vermedi.

9' Marcao sol kanattan hareketlenen Kerem'i düşündü ancak top hızlı, taç.

8' Sağ kanattan topu alan Babel arka direğe doğru ortaladı ancak o bölgede Gomis iyi vuramadı, aut.

4' Sağ kanattan Babel çizgiye inip ortayı yaptı, Gomis içerde kafayı vurdu ancak top auta gitti.

2' Sağ kanattan topu alan Boey içeriye ortasını yaptı ancak savunma araya girdi.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor.

Galatasaray Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Hakem Sarper Barış Saka'nın yönettiği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Gomis

Kayserispor: Bilal, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Attamah, İbrahim, Cardoso, Emrah, Bertolacci, Mustafa