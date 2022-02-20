- Haberler
- Futbol Haberleri
- Fenerbahçe - Hatayspor - CANLI SKOR
Fenerbahçe - Hatayspor - CANLI SKOR
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor'u konuk ediyor.
- Haber Merkezi
- 20.02.2022 - 18:52
- Güncelleme : 20.02.2022 - 18:59
CANLI SKOR İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, evinde Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe’nin stadında oynanan maçı hakem Yasin Kol yönetiyor. Mücadele, saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Tisserand, Çağtay, Ozan, Crespo, Zajc, Osayi, Rossi, Arda, Serdar
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Ruben Ribeiro, Saba, Benzia, Saint-Louis, El Kaabi