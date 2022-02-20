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    Fenerbahçe - Hatayspor - CANLI SKOR

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor'u konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 18:52
    • Güncelleme : 20.02.2022 - 18:59
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    Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, evinde Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.

    Fenerbahçe’nin stadında oynanan maçı hakem Yasin Kol yönetiyor. Mücadele, saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Serdar, Tisserand, Çağtay, Ozan, Crespo, Zajc, Osayi, Rossi, Arda, Serdar

    Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Ruben Ribeiro, Saba, Benzia, Saint-Louis, El Kaabi


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