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    3-0 öne geçen Bursaspor, Tuzlaspor ile 3-3 berabere kaldı

    TFF 1. Lig'de Tuzlaspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. 3-0 öne geçen Bursaspor skor avantajını koruyamadı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2020 - 16:13
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    3-0 öne geçen Bursaspor, Tuzlaspor ile 3-3 berabere kaldı

    TFF 1. Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Taner Taşkın'ın ekibi Tuzlaspor ile Mustafa Er'in çalıştırdığı Bursaspor kozlarını paylaştı.

    Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan mücadele gol düellosuna sahne oldu ve 3-3 eşitlikle tamamlandı.

    3-0 öne geçen Bursaspor, Tuzlaspor ile 3-3 berabere kaldı #1

    TUZLASPOR 3-0'DAN 3-3 YAPTI

    Bursaspor maçta 3-0 öne geçerken golleri 6. dakikada Burak Altıparmak, 9. dakikada İsmail Çokçalış ve 11. dakikada Burak Kapacak'tan geldi. Tuzlaspor bu gollere 20'de Thuram, 49'da penaltıdan Erdem Özgenç ve 66'da Özgürcan Özcan ile yanıt verdi.

    Bursaspor'da Ozan İsmail Koç 74. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Maçta başka gol olmadı ve 3-3 eşitllikle tamamlandı.

    Alınan bu sonucun ardından Tuzlaspor puanını 8 yaparken Bursaspor 4 puana yükseldi.

    Ligin bir sonraki haftasında Tuzlaspor deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. Bursaspor sahasında Balıkesirspor'u ağırlayacak.

    3-0 öne geçen Bursaspor, Tuzlaspor ile 3-3 berabere kaldı #2

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