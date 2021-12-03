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- 3 Aralık 2021 Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
3 Aralık 2021 Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 03.12.2021 - 09:38
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
- 11:45 Wellington Phoenix - WS Wanderers Avustralya A Ligi Bein Sports 2, Bilyoner TV
- 13:00 Bahreyn - Irak FIFA Arab Cup FIFA Youtube
- 16:00 Umman - Katar FIFA Arab Cup FIFA Youtube
- 19:00 Zlate Moravce - Slovan Bratislava Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Zenit - Rostov Rusya Premier Lig Bilyoner TV
- 19:30 Moritanya - BAE FIFA Arab Cup FIFA Youtube
- 20:00 Kasımpaşa - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 20:00 Stal Mielec - Wisla Plock Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
- 20:30 Darmstadt 98 - F.Düsseldorf Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 2, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
- 20:30 Werder Bremen - Erzgebirge Aue Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
- 20:30 Fredericia - AC Horsens Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
- 20:30 Hobro - Helsingor Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
- 22:00 Suriye - Tunus FIFA Arab Cup FIFA Youtube
- 22:00 Portimonense - Porto Portekiz Liga NOS S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
- 22:00 Groningen - Zwolle Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
- 22:00 Ac. Clinceni - Dinamo Bucuresti Romanya Liga 1 Bilyoner TV
- 22:00 Almere - Eindhoven Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
- 22:00 Den Bosch - NAC Breda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
- 22:00 Dordrecht - Roda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
- 22:00 Helmond - Volendam Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
- 22:00 Maastricht - Oss Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
- 22:00 SC Telstar - VVV Venlo Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
- 22:00 Deinze - Virton Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV
- 22:30 Union Berlin - Leipzig Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV
- 22:30 Perugia - Vicenza İtalya Serie B Bilyoner TV
- 22:30 Gornik Zabrze - Slask Wroclaw Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
- 22:45 St.Truiden - St.Gilloise Belçika Pro League Bilyoner TV
- 22:45 Fulham - Bournemouth İngiltere Championship Bein Sports Max 2
- 22:45 Inverness - Kilmarnock İskoçya Championship Bilyoner TV
- 23:00 Granada - Alaves İspanya La Liga Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
- 23:00 Huesca - Valladolid İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
- 23:00 Ajaccio - Valenciennes Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
- 23:00 Amiens - Dunkerque HB Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
- 23:00 Grenoble - Le Havre Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
- 23:00 Guingamp - JDA Dijon Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
- 23:00 Paris FC - Bastia Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
- 23:00 Quevilly Rouen - Nancy Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
- 23:00 Rodez - Nimes Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
- 23:00 Sochaux - Pau Fransa Ligue 2 Bilyoner TV