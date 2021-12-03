3 Aralık 2021 Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

3 Aralık 2021 Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11:45 Wellington Phoenix - WS Wanderers Avustralya A Ligi Bein Sports 2, Bilyoner TV

13:00 Bahreyn - Irak FIFA Arab Cup FIFA Youtube

16:00 Umman - Katar FIFA Arab Cup FIFA Youtube

19:00 Zlate Moravce - Slovan Bratislava Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV

19:00 Zenit - Rostov Rusya Premier Lig Bilyoner TV

19:30 Moritanya - BAE FIFA Arab Cup FIFA Youtube

20:00 Kasımpaşa - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Stal Mielec - Wisla Plock Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

20:30 Darmstadt 98 - F.Düsseldorf Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 2, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

20:30 Werder Bremen - Erzgebirge Aue Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:30 Fredericia - AC Horsens Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV

20:30 Hobro - Helsingor Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV

22:00 Suriye - Tunus FIFA Arab Cup FIFA Youtube

22:00 Portimonense - Porto Portekiz Liga NOS S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:00 Groningen - Zwolle Hollanda Eredivisie Bilyoner TV

22:00 Ac. Clinceni - Dinamo Bucuresti Romanya Liga 1 Bilyoner TV

22:00 Almere - Eindhoven Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

22:00 Den Bosch - NAC Breda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

22:00 Dordrecht - Roda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

22:00 Helmond - Volendam Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

22:00 Maastricht - Oss Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

22:00 SC Telstar - VVV Venlo Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

22:00 Deinze - Virton Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV

22:30 Union Berlin - Leipzig Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:30 Perugia - Vicenza İtalya Serie B Bilyoner TV

22:30 Gornik Zabrze - Slask Wroclaw Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

22:45 St.Truiden - St.Gilloise Belçika Pro League Bilyoner TV

22:45 Fulham - Bournemouth İngiltere Championship Bein Sports Max 2

22:45 Inverness - Kilmarnock İskoçya Championship Bilyoner TV

23:00 Granada - Alaves İspanya La Liga Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

23:00 Huesca - Valladolid İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23:00 Ajaccio - Valenciennes Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

23:00 Amiens - Dunkerque HB Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

23:00 Grenoble - Le Havre Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

23:00 Guingamp - JDA Dijon Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

23:00 Paris FC - Bastia Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

23:00 Quevilly Rouen - Nancy Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

23:00 Rodez - Nimes Fransa Ligue 2 Bilyoner TV