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- Aylardır maaş alamayan Ruiz serbest kalabilir
Aylardır maaş alamayan Ruiz serbest kalabilir
Alacaklarının ödenmesi için geçtiğimiz günlerde kulübe ihtarname gönderen Ruiz'in, yönetime tanıdığı süre sona erdi. İspanyol futbolcu isterse sözleşmesini feshedebilir.
- Haber Merkezi
- 12.07.2020 - 11:55
Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'ta Victor Ruiz krizi yaşanıyor.
Mart, nisan ve mayıs aylarına ait alacaklarını tahsil edemeyen İspanyol stoper, geçtiğimiz günlerde kulübe ihtarname göndermişti.
Ancak verilen süre dolmasına rağmen parasını alamayan 31 yaşındaki oyuncunun FIFA'ya başvurma hakkı kazandığı öğrenildi.
İSTERSE SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLİR
Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ruiz, FIFA'ya gitmesi halinde kontratını feshetme hakkına sahip olacak.
Tecrübeli defans oyuncunun nasıl bir karar vereceği merak konusu.