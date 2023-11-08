3 büyük kulübün başkanı PFDK'ya sevk edildi! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıkladı.

Buna göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan PFDK'ya sevk edildi.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un bir televizyon yayınında ve divan kurulunda yapmış olduğu konuşmalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları” ve “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle; Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” sebebiyle; Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın ise Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yapmış olduğu röportajda yer alan “hakareti”, “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” ve “sportmenliğe aykırı hareketi”nden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderildi.

Öte yandan Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Ümraniyespor Kulübü Başkanı Ömür Aydın ve Bursaspor Kulübü Başkanı Recep Günay da PFDK’ya sevk edildi.

Beşiktaş ve Burak Yılmaz da PFDK'da

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” sebebiyle; siyah-beyazlı takımın teknik sorumlusu Burak Yılmaz’ın ise Antalyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yapmış olduğu röportajda yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.