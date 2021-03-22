3 büyüklerden 33 futbolcu milli takımlara gitti

Uzun lig maratonu devam ederken milli aranın gelmesiyle takımlara dinlenme fırsatı doğdu. Ancak 3 büyükler, 11'er oyuncusunu milli takımlara göndererek bu süreçte de futbolcularını dinlendiremeyecek.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan 3 büyüklerde toplam 33 futbolcu milli takıma seçildi.

Sarı-lacivertliler A Milli Takım'a 5, diğer ülkelere 6 oyuncusunu gönderecek.

A Milli Takım'a gidecek isimler, Ozan Tufan, Altay Bayındır, Caner Erkin, İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare. Fenerbahçe'nin milli takımlara göndereceği diğer isimler şöyle: Dimitris Pelkas (Yunanistan), Marcel Tisserand (Demokratik Kongo), Ally Samatta (Tanzanya), Mame Thiam (Senegal), Ferdi Kadıoğlu (Hollanda U21) ve Attila Szalai (Macaristan)

GALATASARAY'DA 2 İSİM İLK KEZ MİLLİ

Sarı-kırmızılılarda ise Ryan Donk ve Taylan Antalyalı kariyerlerinde bir ilki yaşayacak.

Doğduğu ülke Hollanda'nın A Milli Takım'ında şans bulamayan Donk, 34 yaşında Surinam Milli Takımı için ter dökecek.

Sarı-kırmızılılar toplamda 11 futbolcusunu milli takımlara gönderiyor.

Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı ay yıldızlı formayı giyecek. Galatasaray'ın milli takımlara göndereceği diğer isimler şöyle; Luyindama (Demokratik Kongo), Ryan Donk (Surinam), Gedson Fernandes (Portekiz U21), Karo Etebo (Nijerya), Henry Onyekuru (Nijerya), Sofiane Feghouli(Cezayir), Ryan Babel (Hollanda) ve Mostafa Mohamed (Mısır)

BEŞİKTAŞ DA 11 FUTBOLCU GÖNDERİYOR

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz, A Milli Takım'a davet edilirken Rıdvan Yılmaz ile Ersin Destanoğlu da Ümit Milli Takım'a gidiyor.

Siyah-beyazlılarda milli takımlara gidecek diğer oyuncular şu şekilde;

Atiba Hutchinson (Kanada), Cyle Larin (Kanada), Domagoj Vida (Hırvatistan), Vincent Aboubakar (Kamerun), Rachid Ghezzal (Cezayir), Fabrice N'Sakala (Demokratik Kongo), Ajdin Hasic (Bosna Hersek U21)

MİLLİ ARA RİSKİ

Öte yandan 3 takımda da milli takıma giden futbolcuların sakatlanma riskinden dolayı endişe var.

Daha önce Fenerbahçe'de bilindiği üzere Enner Valencia koronavirüse yakalanmış, Ferdi Kadıoğlu sakatlanmıştı.

Sarı-kırmızılılarda da bazı futbolcular sakatlanmış veya koronavirüse yakalanmıştı.