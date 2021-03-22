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    3 büyüklerden 33 futbolcu milli takımlara gitti

    3 büyüklerden 33 futbolcu milli takımlara gitti

    Uzun lig maratonu devam ederken milli aranın gelmesiyle takımlara dinlenme fırsatı doğdu. Ancak 3 büyükler, 11'er oyuncusunu milli takımlara göndererek bu süreçte de futbolcularını dinlendiremeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2021 - 14:17
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 14:46
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    Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan 3 büyüklerde toplam 33 futbolcu milli takıma seçildi.

    Sarı-lacivertliler A Milli Takım'a 5, diğer ülkelere 6 oyuncusunu gönderecek.

    A Milli Takım'a gidecek isimler, Ozan Tufan, Altay Bayındır, Caner Erkin, İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare. Fenerbahçe'nin milli takımlara göndereceği diğer isimler şöyle: Dimitris Pelkas (Yunanistan), Marcel Tisserand (Demokratik Kongo), Ally Samatta (Tanzanya), Mame Thiam (Senegal), Ferdi Kadıoğlu (Hollanda U21) ve Attila Szalai (Macaristan)

    3 büyüklerden 33 futbolcu milli takımlara gitti #1

    GALATASARAY'DA 2 İSİM İLK KEZ MİLLİ

    Sarı-kırmızılılarda ise Ryan Donk ve Taylan Antalyalı kariyerlerinde bir ilki yaşayacak.

    Doğduğu ülke Hollanda'nın A Milli Takım'ında şans bulamayan Donk, 34 yaşında Surinam Milli Takımı için ter dökecek.

    Sarı-kırmızılılar toplamda 11 futbolcusunu milli takımlara gönderiyor.

    Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı ay yıldızlı formayı giyecek. Galatasaray'ın milli takımlara göndereceği diğer isimler şöyle; Luyindama (Demokratik Kongo), Ryan Donk (Surinam), Gedson Fernandes (Portekiz U21), Karo Etebo (Nijerya), Henry Onyekuru (Nijerya), Sofiane Feghouli(Cezayir), Ryan Babel (Hollanda) ve Mostafa Mohamed (Mısır)

    3 büyüklerden 33 futbolcu milli takımlara gitti #2

    BEŞİKTAŞ DA 11 FUTBOLCU GÖNDERİYOR

    Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz, A Milli Takım'a davet edilirken Rıdvan Yılmaz ile Ersin Destanoğlu da Ümit Milli Takım'a gidiyor.

    Siyah-beyazlılarda milli takımlara gidecek diğer oyuncular şu şekilde;

    Atiba Hutchinson (Kanada), Cyle Larin (Kanada), Domagoj Vida (Hırvatistan), Vincent Aboubakar (Kamerun), Rachid Ghezzal (Cezayir),  Fabrice N'Sakala (Demokratik Kongo), Ajdin Hasic (Bosna Hersek U21)

    3 büyüklerden 33 futbolcu milli takımlara gitti #3

    MİLLİ ARA RİSKİ

    Öte yandan 3 takımda da milli takıma giden futbolcuların sakatlanma riskinden dolayı endişe var.

    Daha önce Fenerbahçe'de bilindiği üzere Enner Valencia koronavirüse yakalanmış, Ferdi Kadıoğlu sakatlanmıştı.

    Sarı-kırmızılılarda da bazı futbolcular sakatlanmış veya koronavirüse yakalanmıştı.

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