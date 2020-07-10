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    3 büyüklerin forma satışlarında son durum

    Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin şu ana kadar sattığı forma adedi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 224 bin ile ilk sırada yer alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2020 - 11:56
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    3 büyüklerin forma satışlarında son durum

    Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan 3 büyükler, forma satışlarında yine zirvede yer aldı.

    Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında en fazla satış yapan takım ise 224 bin 615 ile sarı-kırmızılılar oldu.

    Siyah-beyazlılar 174 bin 128 adet ile ikinci sırada yer alırken, üçüncü Fenerbahçe ise 169 bin 376 tane forma sattı.

    250 LİRAYDI, İNDİRİME GİRDİ

    Öte yandan sezon başında 249 TL'den satılan formaların fiyatlarının daha sonra indirildiği görüldü.

    Galatasaray ile Beşiktaş şu anda formaları 179 liradan, Fenerbahçe ise 175 ve 165 liradan satıyor.

    3 büyüklerin forma satışlarında son durum #1

     

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