Süper Lig'de 35 hafta geride kalırken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. İşte 3 büyüklerin kalan maçları...

Süper Lig'in 35. haftası oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. Ligde haftanın son gününde Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-1 yenerken, Gaziantep ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı.

Evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, liderliğini sürdürdü. İkinci sıradaki Fenerbahçe, Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle puan farkını 2'ye düşürdü. (Fenerbahçe bu haftayı bay geçecek) Haftayı galibiyetle tamamlayan Galatasaray ise farkı 6'ya indirdi.

3 BÜYÜKLERİN KALAN MAÇLARI

Uzun zamandır ilk kez 3 büyükler aynı anda şampiyonluk iddiasıyla son haftalara girerken zirve yarışı da nefesleri kesiyor.

BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI: Sivasspor(D), Kayserispor, Rizespor (D) Hatayspor, Galatasaray, Fatih Karagümrük Göztepe (D)

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI: Kasımpaşa, Alanyaspor(D), BB Erzurumspor, MKE Ankaragücü(D), Sivasspor, Kayserispor(D)

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI: Trabzonspor, Antalyaspor(D), Konyaspor, Gençlerbirliği(D), Beşiktaş, Denizlispor(D), Yeni Malatyaspor

**Fenerbahçe ligin 36. haftasını bay geçecek.