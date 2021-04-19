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    3 büyüklerin kalan maçları

    3 büyüklerin kalan maçları

    Süper Lig'de 35 hafta geride kalırken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. İşte 3 büyüklerin kalan maçları...
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2021 - 11:17
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 11:53
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    Süper Lig'in 35. haftası oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. Ligde haftanın son gününde Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-1 yenerken, Gaziantep ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı.

    Evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, liderliğini sürdürdü. İkinci sıradaki Fenerbahçe, Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle puan farkını 2'ye düşürdü. (Fenerbahçe bu haftayı bay geçecek) Haftayı galibiyetle tamamlayan Galatasaray ise farkı 6'ya indirdi.

    3 büyüklerin kalan maçları #1

    3 BÜYÜKLERİN KALAN MAÇLARI

    Uzun zamandır ilk kez 3 büyükler aynı anda şampiyonluk iddiasıyla son haftalara girerken zirve yarışı da nefesleri kesiyor.

    BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI: Sivasspor(D), Kayserispor, Rizespor (D) Hatayspor, Galatasaray, Fatih Karagümrük Göztepe (D)

    3 büyüklerin kalan maçları #2

    FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI: Kasımpaşa, Alanyaspor(D), BB Erzurumspor, MKE Ankaragücü(D), Sivasspor, Kayserispor(D)

    3 büyüklerin kalan maçları #3

    GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI: Trabzonspor, Antalyaspor(D), Konyaspor, Gençlerbirliği(D), Beşiktaş, Denizlispor(D), Yeni Malatyaspor

    **Fenerbahçe ligin 36. haftasını bay geçecek.

    Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü - HABERİ

    3 büyüklerin kalan maçları #4

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