3 büyüklerin zararı yüzde 928 arttı

3 büyükler 6 aylık mali tablolarını açıkladı. 30 Kasım 2019-30 Kasım 2020’yi kapsayan dönemde en çok zarar eden kulüp, 227 milyon 764 bin 81 lira ile Beşiktaş oldu.

Borsaya açık olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, 30 Kasım 2020 tarihli 6 aylık mali tablolarını KAP'a bildirdi.

Buna göre 3 kulüp, 6 aylık süreçte toplam 794 milyon TL gelir elde etti. Kulüplerin toplam zararları ise 485 milyon TL oldu.

Hürriyet'in haberine göre; 2019-20 sezonun ilk 6 ayında 47 milyon TL olan 3 büyüklerin zararı, 2020-21 sezonunun aynı dönemde yüzde 928 artarak 485 milyon TL'ye ulaştı.

BEŞİKTAŞ 1. SIRADA

30 Kasım 2019-30 Kasım 2020'yi kapsayan dönemde en çok zarar eden kulüp, 227 milyon 764 bin lira ile Beşiktaş olurken, Galatasaray 209 milyon 305 bin lira ile 2., Fenerbahçe 48 milyon 822 bin lira ile 3. sırada yer aldı.





AVCI 17.3 MİLYON TL İSTİYOR

Beşiktaş'ta geçmiş yıllarda forma giyen Caner, Diaby, Orkan, Karius, Rebocho, Ruiz ve halen takımda yer alan N'Koudou, alacakları için hukuki yollara başvurdu. Geçen sezonki teknik direktör Abdullah Avcı da 17.3 milyon TL'lik alacak davası açtı.

YÜKÜMLÜLÜKLER 1 MİLYAR TL ARTTI

3 kulübün toplam yükümlülükleri yüzde 13 artarak 7.7 milyar TL'den 8.7 milyar TL'ye çıktı. Bu artış sadece 6 ayda gerçekleşti. Yükümlülüğü en fazla takım 3.3 milyar TL ile Fenerbahçe olurken, en yüksek oran, yüzde 16 ile Galatasaray'da gerçekleşti.

3 büyüklerin yükümlülülüklerinin yüzde 67'lik kısmı banka kredilerinden kaynaklanıyor.

3 kulübün toplam banka borcu yüzde 13 artış ile 5.9 milyar TL oldu. Sezon başında bu rakam 5.2 milyar TL'ydi. Bu borcun 2.2 milyar TL'si Fenerbahçe'ye ait.