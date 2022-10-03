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    3 EKİM PAZARTESİ 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 03.10.2022 - 12:27
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    3 EKİM PAZARTESİ 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    20:00 BB Erzurumspor – Denizlispor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports 2

    20:00 Fatih Karagümrük – İstanbulspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

    20:00 Türkiye – Haiti Ampute Dünya Kupası TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız


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