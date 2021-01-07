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- 3 haftadır kazanan Fenerbahçe 2. sıraya yükseldi
3 haftadır kazanan Fenerbahçe 2. sıraya yükseldi
Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 2-1 yenmesiyle birlikte zirve yarışı iyice kızıştı. 3 haftadır kazanan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı hemen ardından 2. sıraya yerleşti.
- Haber Merkezi
- 07.01.2021 - 21:31
Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasının son maçında sahasında Alanyaspor'u konuk etti.
Güçlü rakibini 2-1 yenen sarı-lacivertliler, galibiyet serisini 3 maça çıkararak 2. sıraya yükseldi.
LİDER BEŞİKTAŞ
Lige kötü başlamasına rağmen ilerleyen haftalarda çok iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş ise bu haftayı da lider kapattı. 15 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Gaziantep 3., Alanyaspor ise 4. sırada yer alıyor.
GALATASARAY 5. SIRAYA DÜŞTÜ
15. haftada liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ise üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla 5. sıraya kadar düştü.
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