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    3 haftadır kazanan Fenerbahçe 2. sıraya yükseldi

    3 haftadır kazanan Fenerbahçe 2. sıraya yükseldi

    Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 2-1 yenmesiyle birlikte zirve yarışı iyice kızıştı. 3 haftadır kazanan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı hemen ardından 2. sıraya yerleşti.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 21:31
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    Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasının son maçında sahasında Alanyaspor'u konuk etti.

    Güçlü rakibini 2-1 yenen sarı-lacivertliler, galibiyet serisini 3 maça çıkararak 2. sıraya yükseldi.

    LİDER BEŞİKTAŞ

    Lige kötü başlamasına rağmen ilerleyen haftalarda çok iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş ise bu haftayı da lider kapattı. 15 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Gaziantep 3., Alanyaspor ise 4. sırada yer alıyor.

    GALATASARAY 5. SIRAYA DÜŞTÜ

    15. haftada liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ise üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla 5. sıraya kadar düştü.

    PUAN DURUMU

    3 haftadır kazanan Fenerbahçe 2. sıraya yükseldi #1

    18. HAFTANIN PROGRAMI

    3 haftadır kazanan Fenerbahçe 2. sıraya yükseldi #2

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