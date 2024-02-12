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3. Lig'de garip olay: Hakemin ittiği futbolcu takla attı

3. Lig'de garip olay: Hakemin ittiği futbolcu takla attı Tarsus İdmanyurdu futbolcusu, hakemin ittirmesi sonrası yerde taklalar attı. Bu olay sosyal medyada da gündem oldu.