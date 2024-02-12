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TFF 3. Lig 19. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu ile Hopaspor karşı karşıya geldi.
Karşılaşma, Hopaspor’un 3-1 galibiyetiyle sona erdi. Tarsus İdman Yurdu’nun golünü 2. dakikada Ömerhan Çıldır atarken, Hopaspor’un golleri 14. Ve 55. Dakikada Mehmet Aytemiz’den, 79. dakikada Onur Civelek’ten geldi.
Bu sonuçla Tarsus İdman Yurdu, ligin dibine demir attı. Mersin ekibi 6 puanda kalırken Hopaspor, 23 puanla 9. sıraya yükseldi.
Hakemin tepkisine taklayla karşılık verdi
Öte yandan mücadelede hakemin kararını beğenmeyen Tarsuslu futbolcu, hakemin üzerine yürüdü.
Bunun üzerine hakem futbolcuyu iterken futbolcunun yerde taklalar atması sosyal medyada gündem oldu.
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