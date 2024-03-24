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3. Lig'de tarihi skor! Aliağa Futbol 10-1'lik skorla kazandı

3. Lig'de tarihi skor! Aliağa Futbol 10-1'lik skorla kazandı Aliağa Futbol, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sahasında Tarsus İdman Yurdu'nu 10-1'lik skorla mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.