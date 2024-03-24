3. Lig'de tarihi skor! Aliağa Futbol 10-1'lik skorla kazandı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Aliağa Futbol son sırada amatöre düşme eşiğindeki Tarsus İdman Yurdu'nu evinde futbol sahalarında eşine çok az rastlanır şekilde 10-1 mağlup etti.
Aliağa Futbol bu galibiyetin ardından maç fazlası ve averajla liderlik koltuğuna yükseldi.
Aliağa, çok farklı kazandı
Aliağa Atatürk Stadı'nda sarı-siyahlı ekibi tarihi farka taşıyan golleri 12'nci dakikada Oktay, 16, 39, 45 ve 61'inci dakikalarda Mehmet Uysal, 47 ve 70'te Berke Bıyık, 66'da Enes, 74'te Mithat Yaşar ile 90+1'de Ahmet Uzun attı.
Konuk ekibin tek golü 25'inci dakikada Ömerhan'ın penaltısından geldi.
İki kırmızı kart çıktı
Karşılaşmada henüz 2'nci dakikada Aliağa'dan Yusuf Erdem, 30'uncu dakikada da Tarsus'tan Ferhat kırmızı kart gördü.
Art arda 7. galibiyet
Üst üste oynadığı 7'nci maçı da kazanıp grupta 58 puana ulaşan Aliağa Futbol, sezon başından beri yarıştığı Kepezspor'u 1 maç fazlası ve averaj farkıyla geçerek aylar sonra liderlik koltuğunu tekrar devraldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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