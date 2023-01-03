Petrol
86.28
0.43%
Euro
19.7984
-0.81%
Dolar
18.7384
0.14%
Altın
1.109
1.07%
Borsa
5674
0.00%
Bitcoin
318.686
0.19%
BTXN Coin
7.15
16.44%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Güneşli 6 C

    3 OCAK 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 03.01.2023 - 12:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    3 OCAK 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine ulaşmak istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    17.00 HangiKredi Ümraniyespor- Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

    20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)


    Suriye lirası, yüzde 50 devalüe edildi
    Dünya

    Suriye lirası, yüzde 50 devalüe edildi

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!
    Advertorial

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!

    iPhone 14 Pro ve Pro Max üretim sorunları giderildi
    Teknoloji

    iPhone 14 Pro ve Pro Max üretim sorunları giderildi

    Görüş Bildir