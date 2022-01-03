- Haberler
- Futbol Haberleri
- 3 Ocak Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
3 Ocak Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 03.01.2022 - 10:03
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
- 13:00 MHK Yaz Semineri Özel Yayın
- 18:00 Swansea - Fulham İngiltere Championship Ertelendi
- Futbol 20:30 Manchester Utd - Wolverhampton İngiltere Premier Lig
- 21:00 Villarreal - Levante İspanya La Liga Futbol
- 23:00 Osasuna - Athletic Bilbao İspanya La Liga Futbol
- 23:00 Alcorcon - Malaga İspanya La Liga 2 Futbol
- 23:10 Vannes - PSG Fransa Kupası Futbol
- 23:15 Cadiz - Sevilla İspanya La Liga Futbol
- 23:15 Tondela - Moreirense Portekiz Liga NOS