3 Ocak Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

3 Ocak Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13:00 MHK Yaz Semineri Özel Yayın

18:00 Swansea - Fulham İngiltere Championship Ertelendi

Futbol 20:30 Manchester Utd - Wolverhampton İngiltere Premier Lig

21:00 Villarreal - Levante İspanya La Liga Futbol

23:00 Osasuna - Athletic Bilbao İspanya La Liga Futbol

23:00 Alcorcon - Malaga İspanya La Liga 2 Futbol

23:10 Vannes - PSG Fransa Kupası Futbol

23:15 Cadiz - Sevilla İspanya La Liga Futbol