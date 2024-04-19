3 penaltı kurtaran kaleci Tzolakis: Babam bana muska vermişti Olympiakos kalecisi Konstantinos Tzolakis, Fenerbahçe'yi eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Yunanistan ekibi Olympiakos'a normal süresi 1-0 biten maçta penaltı atışları sonucunda 3-2 yenilerek elendi.

Olympiakos kalecisi Konstantinos Tzolakis, Fenerbahçe'yi eledikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

"Bir noktadan sonra hisler..."

Tzolakis yaptığı açıklamada, "Antrenörler ile birlikte analiz yapmıştık. Bir noktadan sonra hisler de devreye giriyor. O anda doğru köşeyi seçmeli ve hakkını vermelisiniz." dedi.

"Babam bana muska verdi"

Genç kaleci ayrıca, "Penaltılardan önce babam bana bir muska verdi. Bu gece beni İstanbul'da yalnız bırakmadı. Ona teşekkür ediyorum. Adım adım ilerliyoruz. Önce lige bakıyoruz ama evet, Konferans Ligi kupasının hayalini kuruyoruz. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.