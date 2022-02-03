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- 3 Şubat Perşembe 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
3 Şubat Perşembe 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 03.02.2022 - 10:49
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
- 11:00Güney Kore - Filipinler AFC Kadınlar Asya Kupası Yarı Final Smart Spor HD, Spor Smart
- 11:45 Newcastle Jets - Brisbane RoarAvustralya A Ligi Bein Sports 2, Bilyoner TV
- 17:00 Çin - Japonya AFC Kadınlar Asya Kupasi Yarı FinalSmart Spor HD, Spor Smart
- 18:15 Atromitos - Lamia Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV
- 19:30 Al Jazira - Pirae FIFA Kulüpler Dünya KupasıS Sport Plus
- 22:00 Real Sociedad - Real Betisİspanya Kral Kupası Copa Del ReyTivibu Spor 3, Bilyoner TV
- 22:00 Kamerun - Mısır CAF Afrika Uluslar Kupasi Yarı FinalBilyoner TV, CAF TV Youtube
- 22:45 KAS Eupen - AnderlechtBelçika Kupasi Yarı FinalTivibu Spor 4, Bilyoner TV
- 23:00 ADT Tarma - MunicipalPeru Primera-AperturaBilyoner TV
- 23:30 Athletic Bilbao - Real Madridİspanya Kral Kupası Copa Del ReyTivibu Spor 2, Bilyoner TV .