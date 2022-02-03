3 Şubat Perşembe 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

3 Şubat Perşembe 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11:00Güney Kore - Filipinler AFC Kadınlar Asya Kupası Yarı Final Smart Spor HD, Spor Smart

11:45 Newcastle Jets - Brisbane RoarAvustralya A Ligi Bein Sports 2, Bilyoner TV

17:00 Çin - Japonya AFC Kadınlar Asya Kupasi Yarı FinalSmart Spor HD, Spor Smart

18:15 Atromitos - Lamia Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV

19:30 Al Jazira - Pirae FIFA Kulüpler Dünya KupasıS Sport Plus

22:00 Real Sociedad - Real Betisİspanya Kral Kupası Copa Del ReyTivibu Spor 3, Bilyoner TV

22:00 Kamerun - Mısır CAF Afrika Uluslar Kupasi Yarı FinalBilyoner TV, CAF TV Youtube

22:45 KAS Eupen - AnderlechtBelçika Kupasi Yarı FinalTivibu Spor 4, Bilyoner TV

23:00 ADT Tarma - MunicipalPeru Primera-AperturaBilyoner TV