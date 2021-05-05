3 Süper Lig ekibine ihtar cezası

Türkiye Futbol Federasyonu; Antalyaspor, Başakşehir ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne harcama limitlerini aştıkları için ihtar cezası verildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019-20 sezonu takım harcama limitlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada Antalyaspor, Başakşehir ve Gaziantep'e ihtar cezası verildiği duyuruldu.

Diğer 15 kulübün ise limiti aşmadığı belirtildi.

“İHTAR CEZASI İHDAS EDİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR”

TFF’den yapılan açıklamada, “Antalyaspor, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün tahsis edilen Takım Harcama Limitlerini yüzde 6'dan daha az aştıkları tespit edilmiş ve ihtar cezası ihdas edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.