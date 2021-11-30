30 Kasım 2021 Salı maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

30 Kasım 2021 Salı maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13:00 Tunus - Moritanya FIFA Arab Cup

13:00 Kasımpaşa - Alanya Kestel Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

15:00 Altay - Manisa FK Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Konferans Yayın

15:00 Bursaspor - Kırşehir Bld. Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Konferans Yayın

16:00 Irak - Umman FIFA Arab Cup

17:00 M.Başakşehir - Bodrumspor Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

18:00 Türkiye - İsrail FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri

19:00 Adana Demirspor - Serik Bld. Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

19:30 Katar - Bahreyn FIFA Arab Cup

20:00 Tuzlaspor - BB Erzurumspor Spor Toto 1. Lig

20:00 Cremonese - Frosinone İtalya Serie B

20:00 Pisa - Perugia İtalya Serie B

20:30 Atalanta - Venezia İtalya Serie A

20:30 Fiorentina - Sampdoria İtalya Serie A

21:00 Antalyaspor - Amedspor Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

22:00 BAE - Suriye FIFA Arab Cup

22:30 Newcastle - Norwich City İngiltere Premier Lig

22:30 Vicenza - Benevento İtalya Serie B

22:30 Monza - Cosenza İtalya Serie B

22:30 Pordenone - Alessandria İtalya Serie B

22:30 Reggina - Ascoli İtalya Serie B

22:30 Spal - Lecce İtalya Serie B

22:45 Verona - Cagliari İtalya Serie A

22:45 Salernitana - Juventus İtalya Serie A

22:45 Motherwell - Dundee United İskoçya Premier Lig

22:45 Seraing - Anderlecht Belçika Kupası

23:10 Fransa - Galler FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri

23:15 Leeds United - Crystal Palace İngiltere Premier Lig