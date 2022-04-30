30 Nisan Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

30 Nisan Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler,

"Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

12:00Johor Darul - Ulsan HyundaiAFC Şampiyonlar LigiSmart Spor HD, Spor Smart

12:00Kawasaki Frontale - GuangzhouAFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2, Spor Smart 2

12:00Fenerbahçe - KireçburnuTurkcell Kadınlar Futbol LigiFB TV.

12:45Adelaide United - Brisbane RoarAvustralya A LigiBein Sports 2, Bilyoner TV

12:45Perth Glory - WS WanderersAvustralya A LigiBein Sports Max 2, Bilyoner TV

13:00Zhodino - BelshinaBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV

13:00Hegelmann Litauen - JonavaLitvanya A LygaBilyoner TV

13:45Lyngby - HelsingorDanimarka 1. LigiBilyoner TV

14:00Bolnisi - Dinamo BatumGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube.

14:00Pathum United - Jeonnam DragonsAFC Şampiyonlar LigiSmart Spor 2, Spor Smart 2

14:00Brommapojkarna - Jönköpingsİsveç SuperettanBilyoner TV

14:00Dinamo Moskova - UralRusya Premier LigBilyoner TV

14:00Rubin Kazan - SochiRusya Premier LigBilyoner TV

14:00Fenerbahçe - Gaziantep FKTFF Elit U19 LigiFB TV

14:30Newcastle - Liverpoolİngiltere Premier Lig S Sport, S Sport Plus

14:30Hansa Rostock - PaderbornAlmanya Bundesliga 2Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

14:30Ingolstadt - HamburgAlmanya Bundesliga 2Tivibu Spor 2, Bein Sports 3, Bilyoner TV

14:30Dynamo Dresden - Jahn RegensburgAlmanya Bundesliga 2Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

14:30Plymouth - Milton Keynesİngiltere EFL League 1Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

14:30Gillingham - Rotherhamİngiltere EFL League 1Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

15:00Alaves - Villarrealİspanya La LigaSmart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV

15:00Vendsyssel - HobroDanimarka 1. Ligi Bilyoner TV

15:00Cittadella - Bresciaİtalya Serie BBilyoner TV

15:00Cremonese - Ascoliİtalya Serie BBilyoner TV

15:00Vicenza - Lecceİtalya Serie BBilyoner TV

15:00Monza - Beneventoİtalya Serie BBilyoner TV

15:00Parma - Alessandriaİtalya Serie BBilyoner TV

15:00Pisa - Cosenzaİtalya Serie BBilyoner TV

15:00Pordenone - Crotoneİtalya Serie B Bilyoner TV

15:00Spal - Frosinoneİtalya Serie BBilyoner TV

15:00Ternana - Perugiaİtalya Serie BBilyoner TV

16:00Samgurali - Saburtalo TiflisGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube

16:00Konyaspor - Fatih KaragümrükSpor Toto Süper LigBein Sports 11

6:00Kasımpaşa - M.BaşakşehirSpor Toto Süper LigBein Sports 2

16:00Cagliari - Veronaİtalya Serie ABilyoner TV

16:00Napoli - Sassuoloİtalya Serie AS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

16:00Auxerre - Dunkerque HBFransa Ligue 2Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:00Djurgarden - Siriusİsveç AllsvenskanBilyoner TV

16:00Eskilstuna United - Skövdeİsveç SuperettanBilyoner TV

16:00Trelleborgs - Brageİsveç SuperettanBilyoner TV

16:00Nykobing - FredericiaDanimarka 1. LigiBilyoner TV

16:00Slutsk - Slavia MozyrBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV

16:00Jagiellonia - Slask WroclawPolonya EkstraklasaBilyoner TV

16:30Arminia Bielefeld - Hertha BerlinAlmanya BundesligaBein Sports Max 1, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

16:30B.Dortmund - BochumAlmanya BundesligaBein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

16:30Mainz - Bayern MünihAlmanya BundesligaTivibu Spor 2, Bein Sports 3, Bilyoner TV

16:30Stuttgart - WolfsburgAlmanya BundesligaBein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

16:30Augsburg - KölnAlmanya BundesligaBein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:30Krasnodar - RostovRusya Premier Lig Bilyoner TV

17:00Aston Villa - Norwich Cityİngiltere Premier LigA Spor, S Sport Plus

17:00Southampton - Crystal Palaceİngiltere Premier LigS Sport Plus

17:00Watford - Burnleyİngiltere Premier LigS Sport, S Sport Plus

17:00Wolverhampton - Brightonİngiltere Premier Lig S Sport Plus

17:00Arouca - PortimonensePortekiz Liga NOSBilyoner TV

17:00Aberdeen - Dundee FCİskoçya Premier LigBilyoner TV

17:00Livingston - Hibernianİskoçya Premier LigBilyoner TV

17:00St.Johnstone - St.Mirrenİskoçya Premier LigBilyoner TV

17:00Dundee United - Motherwellİskoçya Premier LigBilyoner TV

17:00Hearts - Ross Countryİskoçya Premier LigBilyoner TV

17:00United City - Melbourne CityAFC Şampiyonlar LigiSmart Spor 2, Spor Smart 2

17:00Nottingham Forest - Swanseaİngiltere ChampionshipBein Sports Max 2, Bilyoner TV

17:00Real Oviedo - Mirandesİspanya La Liga 2Bilyoner TV

17:00Kauno Zalgiris - FK PanevezysLitvanya A LygaBilyoner TV

17:00Slovan Liberec - Sigma OlomoucÇekya 1.LigiBilyoner TV

17:00Mlada Boleslav - Ceske BudejoviceÇekya 1.LigiBilyoner TV

17:00Slovacko - Banik OstravaÇekya 1.LigiBilyoner TV

17:15Real Madrid - Espanyolİspanya La LigaSmart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV, D Smart Youtube

17:15Reggina - Comoİtalya Serie BBilyoner TV

17:30OFI Crete - PanetolikosYunanistan Süper LigiBilyoner TV

18:00Gagra - Dila GoriGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00Lens - NantesFransa Ligue 1 Bein Sports 2, Bilyoner TV

18:00Slaven Belupo - ND GoricaHırvatistan 1. LigiBilyoner TV

18:30KGHM Zaglebie - Lechia GdanskPolonya EkstraklasaBilyoner TV

18:30Tabor Sezana - RadomljeSlovenya 1. LigiBilyoner TV

19:00Telavi - Lokomotif TiflisGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00Wolfsburg - BarcelonaUEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı FinalDAZN Youtube

19:00Antofagasta - O'HigginsŞili Primera LigiBilyoner TV

19:00Sampdoria - Genoaİtalya Serie AS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

19:00Maritimo - BenficaPortekiz Liga NOSBilyoner TV

19:00Pohronie - MichalovceSlovakya Fortuna LigiBilyoner TV

19:00Senica - Zlate MoravceSlovakya Fortuna LigiBilyoner TV

19:00AS Trencin - MikulasSlovakya Fortuna LigiBilyoner TV

19:00SKF Sered - Dunajska StredaSlovakya Fortuna LigiBilyoner TV

19:00Viking - HaugesundNorveç Eliteserien LigiBilyoner TV

19:00BC Siauliai - Zalgiris VilniusLitvanya A LygaBilyoner TV

19:00Lugano - Grasshoppersİsviçre Süper LigiBilyoner TV

19:15Eibar - Real Zaragozaİspanya La Liga 2Bilyoner TV

19:30Leeds United - Manchester Cityİngiltere Premier LigS Sport, S Sport Plus

19:30Hoffenheim - FreiburgAlmanya BundesligaTivibu Spor 2, Bein Sports 3, Bilyoner TV

19:30Valencia - Levanteİspanya La Liga Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner T

19:30Charleroi - KAA GentBelçika Pro LeagueTivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:30Zenit - Lokomotiv MoskovaRusya Premier LigBilyoner TV

19:45Ajax - ZwolleHollanda EredivisieBilyoner TV, Vole App

20:00Torpedo Kutaisi - Dinamo TiflisGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00Ajaccio - Le HavreFransa Ligue 2Bilyoner TV

20:00Grenoble - AmiensFransa Ligue 2Bilyoner TV

20:00Guingamp - CaenFransa Ligue 2Bilyoner T

V20:00Nancy - NimesFransa Ligue 2Bilyoner TV

20:00Niort - JDA DijonFransa Ligue 2Bilyoner TV

20:00Paris FC - ValenciennesFransa Ligue 2Bilyoner TV

20:00Quevilly Rouen - PauFransa Ligue 2Bilyoner TV

20:00Sochaux - BastiaFransa Ligue 2Bilyoner TV

20:00Sparta Prag - Hradec KraloveÇekya 1.LigiBilyoner TV

20:05Sibenik - RijekaHırvatistan 1. LigiBilyoner TV

20:30Trabzonspor - AntalyasporSpor Toto Süper LigBein Sports 1

20:30Hatayspor - AltaySpor Toto Süper LigBein Sports 2

20:30Houston Dynamo - Austin FCMLSS Sport Plus, Bilyoner TV

20:30Volos - AtromitosYunanistan Süper LigiBilyoner TV

21:00Al Sharjah - Al UroobaBAE Arap Körfez LigiBilyoner TV

21:00Al Ain - DubaiBAE Arap Körfez LigiBilyoner TV

21:00Bani Yas - Al JaziraBAE Arap Körfez LigiBilyoner TV

21:00Porto - VizelaPortekiz Liga NOS S Sport Plus, Bilyoner TV

21:00Heracles - TwenteHollanda EredivisieBilyoner TV

21:00Stal Mielec - Legia VarşovaPolonya EkstraklasaBilyoner TV

21:15Sporting Cristal - Deportivo BinacionalPeru Primera-AperturaBilyoner TV

21:15Maribor - KoperSlovenya 1. LigiBilyoner TV

21:30Darmstadt 98 - Erzgebirge AueAlmanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:30Burgos - Almeriaİspanya La Liga 2Bilyoner TV

21:30Servette - St.Gallenİsviçre Süper LigiBilyoner TV

21:45Spezia - Lazioİtalya Serie AS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45Seraing - RWDMBelçika Pro LeagueBilyoner TV

22:00Rennes - St. EtienneFransa Ligue 1Bein Sports 3, Bilyoner TV

22:00Athletic Bilbao - Atletico Madridİspanya La LigaSmart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00PSG - LyonUEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı FinalDAZN Youtube

22:00Toronto FC - CincinnatiMLSBilyoner TV

22:00CSA - Sport RecifeBrezilya Serie BBilyoner TV

22:00Sparta Rotterdam - AZ AlkmaarHollanda EredivisieBilyoner TV

22:30Real Salt Lake - LA Galaxy 2MLSBilyoner TV

22:30Gremio - CRBBrezilya Serie BBilyoner TV

22:30Sampaio Correa - OperarioBrezilya Serie BBilyoner TV

22:30America Mineiro - Atletico PRBrezilya Serie ABilyoner TV

22:30Ceara - BragantinoBrezilya Serie ABilyoner TV

23:00Belenenses - BragaPortekiz Liga NOSBilyoner TV

23:00Montreal Impact - Atlanta UnitedMLSBilyoner TV

23:30Melgar - CiencianoPeru Primera-AperturaBilyoner TV.