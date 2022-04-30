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    30 Nisan Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 12:48
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    30 Nisan Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler,

    "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    12:00Johor Darul - Ulsan HyundaiAFC Şampiyonlar LigiSmart Spor HD, Spor Smart

    12:00Kawasaki Frontale - GuangzhouAFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2, Spor Smart 2

    12:00Fenerbahçe - KireçburnuTurkcell Kadınlar Futbol LigiFB TV.

    12:45Adelaide United - Brisbane RoarAvustralya A LigiBein Sports 2, Bilyoner TV

    12:45Perth Glory - WS WanderersAvustralya A LigiBein Sports Max 2, Bilyoner TV

    13:00Zhodino - BelshinaBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV

    13:00Hegelmann Litauen - JonavaLitvanya A LygaBilyoner TV

    13:45Lyngby - HelsingorDanimarka 1. LigiBilyoner TV

    14:00Bolnisi - Dinamo BatumGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube.

    14:00Pathum United - Jeonnam DragonsAFC Şampiyonlar LigiSmart Spor 2, Spor Smart 2

    14:00Brommapojkarna - Jönköpingsİsveç SuperettanBilyoner TV

    14:00Dinamo Moskova - UralRusya Premier LigBilyoner TV

    14:00Rubin Kazan - SochiRusya Premier LigBilyoner TV

    14:00Fenerbahçe - Gaziantep FKTFF Elit U19 LigiFB TV

    14:30Newcastle - Liverpoolİngiltere Premier Lig S Sport, S Sport Plus

    14:30Hansa Rostock - PaderbornAlmanya Bundesliga 2Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

    14:30Ingolstadt - HamburgAlmanya Bundesliga 2Tivibu Spor 2, Bein Sports 3, Bilyoner TV

    14:30Dynamo Dresden - Jahn RegensburgAlmanya Bundesliga 2Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

    14:30Plymouth - Milton Keynesİngiltere EFL League 1Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

    14:30Gillingham - Rotherhamİngiltere EFL League 1Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

    15:00Alaves - Villarrealİspanya La LigaSmart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV

    15:00Vendsyssel - HobroDanimarka 1. Ligi Bilyoner TV

    15:00Cittadella - Bresciaİtalya Serie BBilyoner TV

    15:00Cremonese - Ascoliİtalya Serie BBilyoner TV

    15:00Vicenza - Lecceİtalya Serie BBilyoner TV

    15:00Monza - Beneventoİtalya Serie BBilyoner TV

    15:00Parma - Alessandriaİtalya Serie BBilyoner TV

    15:00Pisa - Cosenzaİtalya Serie BBilyoner TV

    15:00Pordenone - Crotoneİtalya Serie B Bilyoner TV

    15:00Spal - Frosinoneİtalya Serie BBilyoner TV

    15:00Ternana - Perugiaİtalya Serie BBilyoner TV

    16:00Samgurali - Saburtalo TiflisGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube

    16:00Konyaspor - Fatih KaragümrükSpor Toto Süper LigBein Sports 11

    6:00Kasımpaşa - M.BaşakşehirSpor Toto Süper LigBein Sports 2

    16:00Cagliari - Veronaİtalya Serie ABilyoner TV

    16:00Napoli - Sassuoloİtalya Serie AS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

    16:00Auxerre - Dunkerque HBFransa Ligue 2Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

    16:00Djurgarden - Siriusİsveç AllsvenskanBilyoner TV

    16:00Eskilstuna United - Skövdeİsveç SuperettanBilyoner TV

    16:00Trelleborgs - Brageİsveç SuperettanBilyoner TV

    16:00Nykobing - FredericiaDanimarka 1. LigiBilyoner TV

    16:00Slutsk - Slavia MozyrBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV

    16:00Jagiellonia - Slask WroclawPolonya EkstraklasaBilyoner TV

    16:30Arminia Bielefeld - Hertha BerlinAlmanya BundesligaBein Sports Max 1, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

    16:30B.Dortmund - BochumAlmanya BundesligaBein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

    16:30Mainz - Bayern MünihAlmanya BundesligaTivibu Spor 2, Bein Sports 3, Bilyoner TV

    16:30Stuttgart - WolfsburgAlmanya BundesligaBein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

    16:30Augsburg - KölnAlmanya BundesligaBein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

    16:30Krasnodar - RostovRusya Premier Lig Bilyoner TV

    17:00Aston Villa - Norwich Cityİngiltere Premier LigA Spor, S Sport Plus

    17:00Southampton - Crystal Palaceİngiltere Premier LigS Sport Plus

    17:00Watford - Burnleyİngiltere Premier LigS Sport, S Sport Plus

    17:00Wolverhampton - Brightonİngiltere Premier Lig S Sport Plus

    17:00Arouca - PortimonensePortekiz Liga NOSBilyoner TV

    17:00Aberdeen - Dundee FCİskoçya Premier LigBilyoner TV

    17:00Livingston - Hibernianİskoçya Premier LigBilyoner TV

    17:00St.Johnstone - St.Mirrenİskoçya Premier LigBilyoner TV

    17:00Dundee United - Motherwellİskoçya Premier LigBilyoner TV

    17:00Hearts - Ross Countryİskoçya Premier LigBilyoner TV

    17:00United City - Melbourne CityAFC Şampiyonlar LigiSmart Spor 2, Spor Smart 2

    17:00Nottingham Forest - Swanseaİngiltere ChampionshipBein Sports Max 2, Bilyoner TV

    17:00Real Oviedo - Mirandesİspanya La Liga 2Bilyoner TV

    17:00Kauno Zalgiris - FK PanevezysLitvanya A LygaBilyoner TV

    17:00Slovan Liberec - Sigma OlomoucÇekya 1.LigiBilyoner TV

    17:00Mlada Boleslav - Ceske BudejoviceÇekya 1.LigiBilyoner TV

    17:00Slovacko - Banik OstravaÇekya 1.LigiBilyoner TV

    17:15Real Madrid - Espanyolİspanya La LigaSmart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV, D Smart Youtube

    17:15Reggina - Comoİtalya Serie BBilyoner TV

    17:30OFI Crete - PanetolikosYunanistan Süper LigiBilyoner TV

    18:00Gagra - Dila GoriGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube

    18:00Lens - NantesFransa Ligue 1 Bein Sports 2, Bilyoner TV

    18:00Slaven Belupo - ND GoricaHırvatistan 1. LigiBilyoner TV

    18:30KGHM Zaglebie - Lechia GdanskPolonya EkstraklasaBilyoner TV

    18:30Tabor Sezana - RadomljeSlovenya 1. LigiBilyoner TV

    19:00Telavi - Lokomotif TiflisGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube

    19:00Wolfsburg - BarcelonaUEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı FinalDAZN Youtube

    19:00Antofagasta - O'HigginsŞili Primera LigiBilyoner TV

    19:00Sampdoria - Genoaİtalya Serie AS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

    19:00Maritimo - BenficaPortekiz Liga NOSBilyoner TV

    19:00Pohronie - MichalovceSlovakya Fortuna LigiBilyoner TV

    19:00Senica - Zlate MoravceSlovakya Fortuna LigiBilyoner TV

    19:00AS Trencin - MikulasSlovakya Fortuna LigiBilyoner TV

    19:00SKF Sered - Dunajska StredaSlovakya Fortuna LigiBilyoner TV

    19:00Viking - HaugesundNorveç Eliteserien LigiBilyoner TV

    19:00BC Siauliai - Zalgiris VilniusLitvanya A LygaBilyoner TV

    19:00Lugano - Grasshoppersİsviçre Süper LigiBilyoner TV

    19:15Eibar - Real Zaragozaİspanya La Liga 2Bilyoner TV

    19:30Leeds United - Manchester Cityİngiltere Premier LigS Sport, S Sport Plus

    19:30Hoffenheim - FreiburgAlmanya BundesligaTivibu Spor 2, Bein Sports 3, Bilyoner TV

    19:30Valencia - Levanteİspanya La Liga Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner T

    19:30Charleroi - KAA GentBelçika Pro LeagueTivibu Spor 3, Bilyoner TV

    19:30Zenit - Lokomotiv MoskovaRusya Premier LigBilyoner TV

    19:45Ajax - ZwolleHollanda EredivisieBilyoner TV, Vole App

    20:00Torpedo Kutaisi - Dinamo TiflisGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube

    20:00Ajaccio - Le HavreFransa Ligue 2Bilyoner TV

    20:00Grenoble - AmiensFransa Ligue 2Bilyoner TV

    20:00Guingamp - CaenFransa Ligue 2Bilyoner T

    V20:00Nancy - NimesFransa Ligue 2Bilyoner TV

    20:00Niort - JDA DijonFransa Ligue 2Bilyoner TV

    20:00Paris FC - ValenciennesFransa Ligue 2Bilyoner TV

    20:00Quevilly Rouen - PauFransa Ligue 2Bilyoner TV

    20:00Sochaux - BastiaFransa Ligue 2Bilyoner TV

    20:00Sparta Prag - Hradec KraloveÇekya 1.LigiBilyoner TV

    20:05Sibenik - RijekaHırvatistan 1. LigiBilyoner TV

    20:30Trabzonspor - AntalyasporSpor Toto Süper LigBein Sports 1

    20:30Hatayspor - AltaySpor Toto Süper LigBein Sports 2

    20:30Houston Dynamo - Austin FCMLSS Sport Plus, Bilyoner TV

    20:30Volos - AtromitosYunanistan Süper LigiBilyoner TV

    21:00Al Sharjah - Al UroobaBAE Arap Körfez LigiBilyoner TV

    21:00Al Ain - DubaiBAE Arap Körfez LigiBilyoner TV

    21:00Bani Yas - Al JaziraBAE Arap Körfez LigiBilyoner TV

    21:00Porto - VizelaPortekiz Liga NOS S Sport Plus, Bilyoner TV

    21:00Heracles - TwenteHollanda EredivisieBilyoner TV

    21:00Stal Mielec - Legia VarşovaPolonya EkstraklasaBilyoner TV

    21:15Sporting Cristal - Deportivo BinacionalPeru Primera-AperturaBilyoner TV

    21:15Maribor - KoperSlovenya 1. LigiBilyoner TV

    21:30Darmstadt 98 - Erzgebirge AueAlmanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV

    21:30Burgos - Almeriaİspanya La Liga 2Bilyoner TV

    21:30Servette - St.Gallenİsviçre Süper LigiBilyoner TV

    21:45Spezia - Lazioİtalya Serie AS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

    21:45Seraing - RWDMBelçika Pro LeagueBilyoner TV

    22:00Rennes - St. EtienneFransa Ligue 1Bein Sports 3, Bilyoner TV

    22:00Athletic Bilbao - Atletico Madridİspanya La LigaSmart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

    22:00PSG - LyonUEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı FinalDAZN Youtube

    22:00Toronto FC - CincinnatiMLSBilyoner TV

    22:00CSA - Sport RecifeBrezilya Serie BBilyoner TV

    22:00Sparta Rotterdam - AZ AlkmaarHollanda EredivisieBilyoner TV

    22:30Real Salt Lake - LA Galaxy 2MLSBilyoner TV

    22:30Gremio - CRBBrezilya Serie BBilyoner TV

    22:30Sampaio Correa - OperarioBrezilya Serie BBilyoner TV

    22:30America Mineiro - Atletico PRBrezilya Serie ABilyoner TV

    22:30Ceara - BragantinoBrezilya Serie ABilyoner TV

    23:00Belenenses - BragaPortekiz Liga NOSBilyoner TV

    23:00Montreal Impact - Atlanta UnitedMLSBilyoner TV

    23:30Melgar - CiencianoPeru Primera-AperturaBilyoner TV.


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