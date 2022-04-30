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- 30 Nisan Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
30 Nisan Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
- Haber Merkezi
- 30.04.2022 - 12:48
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler,
"Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
12:00Johor Darul - Ulsan HyundaiAFC Şampiyonlar LigiSmart Spor HD, Spor Smart
12:00Kawasaki Frontale - GuangzhouAFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2, Spor Smart 2
12:00Fenerbahçe - KireçburnuTurkcell Kadınlar Futbol LigiFB TV.
12:45Adelaide United - Brisbane RoarAvustralya A LigiBein Sports 2, Bilyoner TV
12:45Perth Glory - WS WanderersAvustralya A LigiBein Sports Max 2, Bilyoner TV
13:00Zhodino - BelshinaBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV
13:00Hegelmann Litauen - JonavaLitvanya A LygaBilyoner TV
13:45Lyngby - HelsingorDanimarka 1. LigiBilyoner TV
14:00Bolnisi - Dinamo BatumGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube.
14:00Pathum United - Jeonnam DragonsAFC Şampiyonlar LigiSmart Spor 2, Spor Smart 2
14:00Brommapojkarna - Jönköpingsİsveç SuperettanBilyoner TV
14:00Dinamo Moskova - UralRusya Premier LigBilyoner TV
14:00Rubin Kazan - SochiRusya Premier LigBilyoner TV
14:00Fenerbahçe - Gaziantep FKTFF Elit U19 LigiFB TV
14:30Newcastle - Liverpoolİngiltere Premier Lig S Sport, S Sport Plus
14:30Hansa Rostock - PaderbornAlmanya Bundesliga 2Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
14:30Ingolstadt - HamburgAlmanya Bundesliga 2Tivibu Spor 2, Bein Sports 3, Bilyoner TV
14:30Dynamo Dresden - Jahn RegensburgAlmanya Bundesliga 2Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
14:30Plymouth - Milton Keynesİngiltere EFL League 1Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
14:30Gillingham - Rotherhamİngiltere EFL League 1Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
15:00Alaves - Villarrealİspanya La LigaSmart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV
15:00Vendsyssel - HobroDanimarka 1. Ligi Bilyoner TV
15:00Cittadella - Bresciaİtalya Serie BBilyoner TV
15:00Cremonese - Ascoliİtalya Serie BBilyoner TV
15:00Vicenza - Lecceİtalya Serie BBilyoner TV
15:00Monza - Beneventoİtalya Serie BBilyoner TV
15:00Parma - Alessandriaİtalya Serie BBilyoner TV
15:00Pisa - Cosenzaİtalya Serie BBilyoner TV
15:00Pordenone - Crotoneİtalya Serie B Bilyoner TV
15:00Spal - Frosinoneİtalya Serie BBilyoner TV
15:00Ternana - Perugiaİtalya Serie BBilyoner TV
16:00Samgurali - Saburtalo TiflisGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube
16:00Konyaspor - Fatih KaragümrükSpor Toto Süper LigBein Sports 11
6:00Kasımpaşa - M.BaşakşehirSpor Toto Süper LigBein Sports 2
16:00Cagliari - Veronaİtalya Serie ABilyoner TV
16:00Napoli - Sassuoloİtalya Serie AS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
16:00Auxerre - Dunkerque HBFransa Ligue 2Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
16:00Djurgarden - Siriusİsveç AllsvenskanBilyoner TV
16:00Eskilstuna United - Skövdeİsveç SuperettanBilyoner TV
16:00Trelleborgs - Brageİsveç SuperettanBilyoner TV
16:00Nykobing - FredericiaDanimarka 1. LigiBilyoner TV
16:00Slutsk - Slavia MozyrBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV
16:00Jagiellonia - Slask WroclawPolonya EkstraklasaBilyoner TV
16:30Arminia Bielefeld - Hertha BerlinAlmanya BundesligaBein Sports Max 1, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
16:30B.Dortmund - BochumAlmanya BundesligaBein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
16:30Mainz - Bayern MünihAlmanya BundesligaTivibu Spor 2, Bein Sports 3, Bilyoner TV
16:30Stuttgart - WolfsburgAlmanya BundesligaBein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV
16:30Augsburg - KölnAlmanya BundesligaBein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
16:30Krasnodar - RostovRusya Premier Lig Bilyoner TV
17:00Aston Villa - Norwich Cityİngiltere Premier LigA Spor, S Sport Plus
17:00Southampton - Crystal Palaceİngiltere Premier LigS Sport Plus
17:00Watford - Burnleyİngiltere Premier LigS Sport, S Sport Plus
17:00Wolverhampton - Brightonİngiltere Premier Lig S Sport Plus
17:00Arouca - PortimonensePortekiz Liga NOSBilyoner TV
17:00Aberdeen - Dundee FCİskoçya Premier LigBilyoner TV
17:00Livingston - Hibernianİskoçya Premier LigBilyoner TV
17:00St.Johnstone - St.Mirrenİskoçya Premier LigBilyoner TV
17:00Dundee United - Motherwellİskoçya Premier LigBilyoner TV
17:00Hearts - Ross Countryİskoçya Premier LigBilyoner TV
17:00United City - Melbourne CityAFC Şampiyonlar LigiSmart Spor 2, Spor Smart 2
17:00Nottingham Forest - Swanseaİngiltere ChampionshipBein Sports Max 2, Bilyoner TV
17:00Real Oviedo - Mirandesİspanya La Liga 2Bilyoner TV
17:00Kauno Zalgiris - FK PanevezysLitvanya A LygaBilyoner TV
17:00Slovan Liberec - Sigma OlomoucÇekya 1.LigiBilyoner TV
17:00Mlada Boleslav - Ceske BudejoviceÇekya 1.LigiBilyoner TV
17:00Slovacko - Banik OstravaÇekya 1.LigiBilyoner TV
17:15Real Madrid - Espanyolİspanya La LigaSmart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV, D Smart Youtube
17:15Reggina - Comoİtalya Serie BBilyoner TV
17:30OFI Crete - PanetolikosYunanistan Süper LigiBilyoner TV
18:00Gagra - Dila GoriGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:00Lens - NantesFransa Ligue 1 Bein Sports 2, Bilyoner TV
18:00Slaven Belupo - ND GoricaHırvatistan 1. LigiBilyoner TV
18:30KGHM Zaglebie - Lechia GdanskPolonya EkstraklasaBilyoner TV
18:30Tabor Sezana - RadomljeSlovenya 1. LigiBilyoner TV
19:00Telavi - Lokomotif TiflisGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:00Wolfsburg - BarcelonaUEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı FinalDAZN Youtube
19:00Antofagasta - O'HigginsŞili Primera LigiBilyoner TV
19:00Sampdoria - Genoaİtalya Serie AS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
19:00Maritimo - BenficaPortekiz Liga NOSBilyoner TV
19:00Pohronie - MichalovceSlovakya Fortuna LigiBilyoner TV
19:00Senica - Zlate MoravceSlovakya Fortuna LigiBilyoner TV
19:00AS Trencin - MikulasSlovakya Fortuna LigiBilyoner TV
19:00SKF Sered - Dunajska StredaSlovakya Fortuna LigiBilyoner TV
19:00Viking - HaugesundNorveç Eliteserien LigiBilyoner TV
19:00BC Siauliai - Zalgiris VilniusLitvanya A LygaBilyoner TV
19:00Lugano - Grasshoppersİsviçre Süper LigiBilyoner TV
19:15Eibar - Real Zaragozaİspanya La Liga 2Bilyoner TV
19:30Leeds United - Manchester Cityİngiltere Premier LigS Sport, S Sport Plus
19:30Hoffenheim - FreiburgAlmanya BundesligaTivibu Spor 2, Bein Sports 3, Bilyoner TV
19:30Valencia - Levanteİspanya La Liga Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner T
19:30Charleroi - KAA GentBelçika Pro LeagueTivibu Spor 3, Bilyoner TV
19:30Zenit - Lokomotiv MoskovaRusya Premier LigBilyoner TV
19:45Ajax - ZwolleHollanda EredivisieBilyoner TV, Vole App
20:00Torpedo Kutaisi - Dinamo TiflisGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00Ajaccio - Le HavreFransa Ligue 2Bilyoner TV
20:00Grenoble - AmiensFransa Ligue 2Bilyoner TV
20:00Guingamp - CaenFransa Ligue 2Bilyoner T
V20:00Nancy - NimesFransa Ligue 2Bilyoner TV
20:00Niort - JDA DijonFransa Ligue 2Bilyoner TV
20:00Paris FC - ValenciennesFransa Ligue 2Bilyoner TV
20:00Quevilly Rouen - PauFransa Ligue 2Bilyoner TV
20:00Sochaux - BastiaFransa Ligue 2Bilyoner TV
20:00Sparta Prag - Hradec KraloveÇekya 1.LigiBilyoner TV
20:05Sibenik - RijekaHırvatistan 1. LigiBilyoner TV
20:30Trabzonspor - AntalyasporSpor Toto Süper LigBein Sports 1
20:30Hatayspor - AltaySpor Toto Süper LigBein Sports 2
20:30Houston Dynamo - Austin FCMLSS Sport Plus, Bilyoner TV
20:30Volos - AtromitosYunanistan Süper LigiBilyoner TV
21:00Al Sharjah - Al UroobaBAE Arap Körfez LigiBilyoner TV
21:00Al Ain - DubaiBAE Arap Körfez LigiBilyoner TV
21:00Bani Yas - Al JaziraBAE Arap Körfez LigiBilyoner TV
21:00Porto - VizelaPortekiz Liga NOS S Sport Plus, Bilyoner TV
21:00Heracles - TwenteHollanda EredivisieBilyoner TV
21:00Stal Mielec - Legia VarşovaPolonya EkstraklasaBilyoner TV
21:15Sporting Cristal - Deportivo BinacionalPeru Primera-AperturaBilyoner TV
21:15Maribor - KoperSlovenya 1. LigiBilyoner TV
21:30Darmstadt 98 - Erzgebirge AueAlmanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV
21:30Burgos - Almeriaİspanya La Liga 2Bilyoner TV
21:30Servette - St.Gallenİsviçre Süper LigiBilyoner TV
21:45Spezia - Lazioİtalya Serie AS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
21:45Seraing - RWDMBelçika Pro LeagueBilyoner TV
22:00Rennes - St. EtienneFransa Ligue 1Bein Sports 3, Bilyoner TV
22:00Athletic Bilbao - Atletico Madridİspanya La LigaSmart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00PSG - LyonUEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı FinalDAZN Youtube
22:00Toronto FC - CincinnatiMLSBilyoner TV
22:00CSA - Sport RecifeBrezilya Serie BBilyoner TV
22:00Sparta Rotterdam - AZ AlkmaarHollanda EredivisieBilyoner TV
22:30Real Salt Lake - LA Galaxy 2MLSBilyoner TV
22:30Gremio - CRBBrezilya Serie BBilyoner TV
22:30Sampaio Correa - OperarioBrezilya Serie BBilyoner TV
22:30America Mineiro - Atletico PRBrezilya Serie ABilyoner TV
22:30Ceara - BragantinoBrezilya Serie ABilyoner TV
23:00Belenenses - BragaPortekiz Liga NOSBilyoner TV
23:00Montreal Impact - Atlanta UnitedMLSBilyoner TV
23:30Melgar - CiencianoPeru Primera-AperturaBilyoner TV.