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    30 Temmuz Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 30.07.2022 - 14:01
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    30 Temmuz Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    14:00 Livingston - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig Bilyoner TV, S Sport Plus

    14:00 Norrby - Trelleborgs İsveç Superettan Bilyoner TV

    14:00 Östersunds - Jönköpings İsveç SuperettanBilyoner TV

    14:00 Seongnam - Incheon Güney Kore K-League Bilyoner TV

    14:00 Viktoria Berlin - Bochum Almanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV

    14:00 Straelen - St.Pauli Almanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV

    14:30 Arsenal - Sevilla Emirates Cup Final Bilyoner TV

    14:45 Atletico Madrid - Manchester Utd Hazırlık Maçı Yayın yok

    15:00 Hillerod - Sonderjyske Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV

    16:00 Degerfors - Kalmar İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

    16:00 Örebro - Brage İsveç Superettan Bilyoner TV

    16:00 Skövde - Brommapojkarna İsveç Superettan Bilyoner TV

    16:00 JDA Dijon - St. Etienne Fransa Ligue 2 Bein Sports 2, Bilyoner TV

    16:00 Nykobing - Hvidovre IF Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV

    16:30 Einheit Wernigerode - Paderborn Almanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV

    16:30 Elversberg - B.Leverkusen Almanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV

    16:30 Illertissen - Heidenheim Almanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV

    16:30 Lübeck - Hansa Rostock Almanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV

    16:30 Jahn Regensburg - Köln Almanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV

    16:30 SpVgg Bayreuth - Hamburg Almanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV

    17:00 Hearts - Ross Country İskoçya Premier Lig Bilyoner TV

    17:00 Kilmarnock - Dundee United İskoçya Premier Lig Bilyoner TV

    17:00 St.Johnstone - Hibernian İskoçya Premier Lig Bilyoner TV

    17:00 Brentford - Real Betis Hazırlık Maçı Brentford Youtube

    17:00 BB Erzurumspor - Samgurali Hazırlık Maçı Yayın yok

    17:00 Newcastle - Athletic Bilbao Hazırlık Maçı Yayın yok

    17:00 Southampton - Villarreal Hazırlık Maçı Yayın yok

    17:00 Aalesund - Bodo Glimt Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

    17:00 Brusque - Cruzeiro Brezilya Serie B Bilyoner TV

    17:00 HJK Helsinki - Mariehamn Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

    17:00 Honka - VPS Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

    17:00 F.Amager - Vejle Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV

    17:00 Cercle Brugge - Anderlecht Belçika Pro League Bilyoner TV

    17:00 Hull City - Bristol City İngiltere Championship Yayın yok

    17:00 FC Dinamo Brest - FC Vitebsk Belarus Kupası Bilyoner TV

    18:00 B.Dortmund - Antalyaspor Hazırlık Maçı Yayın yok

    18:00 Eskilstuna United - Dalkurd İsveç Superettan Bilyoner TV

    18:00 Altach - Wolfsberger Avusturya Bundesliga Bilyoner TV

    18:00 SV Ried - Aus Lustenau Avusturya Bundesliga Bilyoner TV

    18:00 Riteriai - BC Siauliai Litvanya A Lyga Bilyoner TV

    18:00 Nice - Torino Hazırlık Maçı Bilyoner TV 18:30 Sundsvall - Varbergs İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

    18:30 Voluntari - UTA Arad Romanya Liga 1 Bilyoner TV

    18:30 Radomiak Radom - Gornik Zabrze Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

    19:00 Beşiktaş - Sampdoria Hazırlık Maçı TRT Spor

    19:00 Rennes - Aston Villa Hazırlık Maçı Bilyoner TV

    19:00 Ham Kam - Kristiansund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

    19:00 Odds BK - Rosenborg Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

    19:00 Tromsö - Sandefjord Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

    19:00 Liverpool - Manchester City FA Community Shield Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

    19:00 Skalica - AS Trencin Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV

    19:00 Slovan Bratislava - Michalovce Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV

    19:00 St.Gallen - FC Zurich İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV

    19:00 Bellinzona - Ouchy İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV

    19:00 Carl Zeiss Jena - Wolfsburg Almanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV

    19:00 Offenbach - Düsseldorf Almanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV

    19:00 Neman - Arsenal Dzyarzhynsk Belarus Kupası Bilyoner TV

    19:15 Leuven - Westerlo Belçika Pro League Bilyoner TV

    19:15 Oostende - Mechelen Belçika Pro League Bilyoner TV

    19:30 Antofagasta - Coquimbo Unido Şili Primera Ligi Bilyoner TV

    20:00 Annecy - Niort Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

    20:00 Bastia - Laval Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

    20:00 Guingamp - Pau Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

    20:00 Le Havre - Grenoble Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

    20:00 Metz - Amiens Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

    20:00 Nimes - Caen Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

    20:00 Quevilly Rouen - Rodez Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

    20:00 Zhodino - Isloch Minsk Belarus Kupası Bilyoner TV

    20:30 Sturm Graz - Salzburg Avusturya Bundesliga Bilyoner TV

    20:45 Trabzonspor - Sivasspor TFF Süper Kupa ATV

    20:45 Sporting - Wolverhampton Hazırlık Maçı Yayın yok

    21:00 Jerv - Valerenga Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

    21:00 Halmstads - Landskrona İsveç Superettan Bilyoner TV

    21:00 Legnica - Warta Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

    21:00 Ajax - PSV Hollanda Süper Kupa Final Bilyoner TV

    21:15 Tottenham - Roma Hazırlık Maçı Bilyoner TV

    21:15 Domzale - Tabor Sezana Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV

    21:30 Inter - Lyon Hazırlık Maçı Yayın yok

    21:30 Leipzig - Bayern Münih Almanya Süper Kupa Final Tivibu Spor 2, Bein Sports 2

    21:30 Cluj - Mioveni Romanya Liga 1 Bilyoner TV

    21:30 Sion - Servette İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV

    21:45 KAA Gent - St.Truiden Belçika Pro League Bilyoner TV

    22:00 Londrina - Criciuma Brezilya Serie B Bilyoner TV

    22:00 Varazdin - Hajduk Split Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV

    22:00 Minnesota United - Portland Timbers MLS Bilyoner TV

    22:00 Deportes La Serena - Nublense Şili Primera Ligi Bilyoner TV

    22:30 Ceara - Palmeiras Brezilya Serie A Bilyoner TV

    22:30 Goias - Coritiba Brezilya Serie A Bilyoner TV

    22:30 Kupa Töreni Almanya Süper Kupa Tivibu Spor 2, Bein Sports 2

    22:45 Porto - Tondela Portekiz Süper Kupa Final Bilyoner TV

    23:15 Ayacucho - Cienciano Peru Primera-Apertura Bilyoner TV

    23:45 Ameliano - Cerro Porteno Paraguay 1. Ligi - Apertura, Bilyoner TV


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