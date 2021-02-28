300. maçına çıkan Muslera: Galatasaray'da bırakmak onur olur

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, 2-0 kazandıkları Erzurumspor maçı sonrası geleceğiyle ilgili konuştu.

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Erzurumspor'u ağırladı.

Mohamed'in golleriyle rakibini 2-0 yenen sarı-kırmızılılarda 300. maçına çıkan kaptan Muslera, maç sonu açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLU BURADA BIRAKMAK ONUR OLUR"

Sarı kırmızılı takımla 300. maçına çıkan Muslera, "Futbolu Galatasaray'da bırakacak mısın?" şeklinde gelen soruya, "Galatasaray benim için çok çok önemli bir yer. Burası benim evim. Burada çok büyük işler başardık. Bundan sonra da başarmaya devam edeceğiz. Galatasaray'da futbolu bırakmam benim için çok büyük bir gurur olur. Kariyerime bakarsanız hemen hemen tamamını burada geçirdim. Bu karşılıklı konuşup anlaşılacak bir şey bence." şeklinde yanıt verdi.

Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Muslera'ya, yönetimin 2 yıllık teklif yapması bekleniyor.