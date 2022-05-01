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    Kayserispor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında mücadele edecek.
    • 01.05.2022 - 15:07
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    Kayserispor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Kayserispor - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Ligdeki son karşılaşmasında 3-0'lık skorla Kasımpaşa'ya mağlup olan Beşiktaş, 13 galibiyet, 12 beraberlik be 9 yenilgiyle 51 puan elde ederken 9. sırada yer alıyor.

    Kayserispor ise 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 yenilgiyle 43 puanla 15. sırada yer alıyor.

    İlk 11'ler

    Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Kemen, Bertolacci, Ramazan, Thiam, Gavranovic

    Beşiktaş: Ersin, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Atiba, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi


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