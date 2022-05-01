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Kayserispor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında mücadele edecek.
- 01.05.2022 - 15:07
Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Kayserispor - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Ligdeki son karşılaşmasında 3-0'lık skorla Kasımpaşa'ya mağlup olan Beşiktaş, 13 galibiyet, 12 beraberlik be 9 yenilgiyle 51 puan elde ederken 9. sırada yer alıyor.
Kayserispor ise 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 yenilgiyle 43 puanla 15. sırada yer alıyor.
İlk 11'ler
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Kemen, Bertolacci, Ramazan, Thiam, Gavranovic
Beşiktaş: Ersin, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Atiba, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi