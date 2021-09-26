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Göztepe-Galatasaray - CANLI SKOR
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde İzmir temsilcisi Göztepe'yi ağırlıyor.
- Haber Merkezi
- 26.09.2021 - 18:54
- Güncelleme : 26.09.2021 - 19:15
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14' Kerem sol kanatta yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kazandı.
4' Morutan ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Göztepe kozlarını paylaşacak.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetiyor. 19:00'da başlayan mücadele beIN SPORTS ekranlarında yayınlanıyor.
İLK 11’LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Dino Arslanagic, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Obinna Nwobodo, Tjanic, Halil Akbunar, Lourency Rodrigues, Cherif Ndiaye
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