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- Adana Demirspor - Trabzonspor - CANLI SKOR
Adana Demirspor - Trabzonspor - CANLI SKOR
- 12.09.2022 - 21:23
- Güncelleme : 12.09.2022 - 22:25
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45' Trabzonspor'da Enis Bardhi, orta alanda Emre Akbaba'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
45' Anastasios Bakasetas'ın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya Trezaguet kafayı vurdu ama top üstten auta gitti.
45' Yaroslav Rakitskiy'nin kullandığı serbest vuruş üstten auta gitti.
İlk yarı sonucu: Adana Demirspor 1-1 Trabzonspor
44' Adana Demirspor'da Belhanda yay ceza sahası çizgisi üzerinde yerde kaldı. Hakem faulü verdi. Bartra'da pozisyon sonrası sarı kart gördü.
41' Onyekuru'nun pasıyla sağdan ceza sahasına giren Yusuf Sarı çaprazdan vuruşunu yaptı ama top yandan auta gitti.
36’ Gol… Adana Demirspor 1-1 Trabzonspor (Bakasetas) (P)
35' PENALTI! Trabzonspor penaltı kazandı. Soldan Enis Bardhi'nin ceza sahasına gönderdiği topta Yaroslav Rakitskiy, Maxi Gomez'i düşürdü. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
34' Adana Demirspor'da Belhanda ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ama top yandan auta gitti.
29' Adana Demirspor'da Yusuf Sarı ceza sahası dışından şansını denedi ama top kaleci Uğurcan'da kaldı.
27' Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas ceza sahası dışından sert vurdu ama çerçeveyi tutturamadı, aut.
20' Yusuf Sarı'nın sağdan ceza sahasına yaptığı ortaya Belhanda kafayı vurdu ama top yandan auta gitti.
18' Adana Demirspor'da Onyekuru soldan topu iyi taşıdı yerden vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top kaleci Uğurcan'da kaldı.
16' Kevin Rodrigues, oyuna devam edemiyor. Sedyeyle oyun alanının dışına geldi. Abdurrahim Dursun oyuna girdi.
10’ Gol… Adana Demirspor 1-0 Trabzonspor (Rodrigues)
7' Adana Demirspor'da Belhanda ceza sahası dışından şansını denedi top yandan auta gitti.
4' Trabzonspor'da Gbamin, Emre Akbaba'ya orta alanda yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
2' Emre Akbaba'nın savunma arkasına attığı topa Onyekuru hareketlendi. Ceza sahası içinde yerde kalan Nijeryalı oyuncu penaltı bekledi ancak oyun devam etti.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşıyor.
Yeni Adana Stadı'nda saat 21.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlıyor.
İlk 11'ler
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitsky, Rodrigues, Stambouli, N'Diaye, Onyekuru, Belhanda, Yusuf, Emre Akbaba
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Trezeguet, Bardhi, Bakasetas, Umut, Maxi Gomez