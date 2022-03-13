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    Alanyaspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında mücadele edecek.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 19:01
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    Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oluyor. Alanyaspor Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 19.00'da başladı.

    Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Alanyaspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan, Milunovic, Awaziem, Umut, Novais, Efkan, Efecan, Emre Akbaba, Tayfur

    Fenerbahçe: Altay, Min-Jae, Serdar, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Ozan, Zajc, Mesut Özil, Rossi, Serdar Dursun


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