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    Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2020 - 08:33
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 08:45
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    Süper Lig'de haftanın sonucu en çok merak edilen maçı geldi çattı.

    Fenerbahçe ile Trabzonspor, bu akşam saat 19.00'da Ülker Stad'nda karşı karşıya gelecek. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin 11, Trabzonspor'un ise 5 puanı bulunuyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Pelkas, Valencia, Samatta

    Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

    Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11 leri #1

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