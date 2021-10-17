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Galatasaray - Konyaspor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 17.10.2021 - 08:59
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u konuk edecek.
Nef Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 14 puan topladı.
Ligde mağlubiyeti olmayan Konyaspor ise 3 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda 14 puan elde etti.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Patrick van Aanholt, Cicaldau, Taylan Antalyalı, Feghouli, Kerem, Morutan, Diagne
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Endri Çekiçi, Serdar Gürler, Bytyqi, Ahmed Hassan