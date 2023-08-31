31 AĞUSTOS 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi TV 8 Buçuk UEFA.tv, Exxen TV

19:00 Karabağ - Olimpija Ljubljana UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme CBC Sport

20:00 Twente - Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme S Sport Plus

21:00 Adana Demirspor - Genk UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Exxen TV

21:00 Beşiktaş - Dinamo Kiev UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme TRT Spor